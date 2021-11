Egresó la 1° no vidente en el preuniversitario de la Escuela de Música

La artista Fátima Garro terminó el recorrido académico en la Escuela de Música de la UNSJ. Ahora quiere seguir con el profesorado y ejercer la docencia.

La vice rectora de la UNSJ, Analía Ponce anunció que Fatima Garro es la primer egresada no vidente de la Escuela de Música de esta casa de altos estudios. Afirmó que “ella ha hecho todo el recorrido académico, venciendo todas las dificultades que tiene una carrera académica”.

Es por ello que “tenemos que poner en valor sus méritos personales y las metas que ella se autoimpuso para terminar este ciclo”.

La funcionaria universitaria afirmó que “nosotros nos sentimos congratulados por ella pero también por la institución que ha tenido su eco en el departamento de Música”.

Marcó que “lo de Fátima son logros en términos de vencer dificultades”.

Por su parte, la cantante y flamante egresada de la Escuela de Música de la UNSJ, Fatima Garro manifestó que “más que nada quiero agradecer a la Comisión de Discapacidad de la Universidad que me impulsó para estudiar”. Reconoció que “lo primero que me encontré en la Escuela de Música fue un no podés porque nosotros no estamos preparados”. En tanto que “la Comisión de discapacidad afirmó que “nosotros podemos intermediar para que te escuchen. Desde ese momento no paré más y comenzó mi carrera académica”.

Entre los agradecimientos nombró a Alejandro Dávila que “para mi fue un honor que fuera mi maestro”. También tuvo reconocimiento para “las profesoras Soledad Vega, Ana María Portillo, Hugo Figueroa, Cristina Arellano, Mariana Abaham y César Sánchez.”

Por otro lado agradeció a la Municipalidad de San Martín. “Yo estaba trabajando en el área de Cultura y me apoyaron con los permisos para que pudiera estudiar y cumplir”.

Agregó que “mi idea es continuar con la carrera universitaria de Educación Musical que es el profesorado. Lo que he terminado es el pre universitario y además comenzar a ejercer mi habilitación docente”.

Fátima manifestó que haber egresado es un acontecimiento. “Muchas personas ciegas ingresaron a la Escuela de Música y abandonaron. Para mi es un hecho muy especial y sobre todo abrir caminos en esto”.