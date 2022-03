EEUU y China deben trabajar por la paz, dijo Xi Jinping. China y Estados Unidos no sólo deben guiar sus relaciones por el camino correcto, sino también asumir su parte de responsabilidades internacionales y trabajar por la paz y la tranquilidad mundiales, dijo hoy viernes el presidente chino, Xi Jinping.



Xi hizo las declaraciones en una videollamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a petición de este último.

Al señalar que el panorama internacional ha experimentado nuevos e importantes acontecimientos desde su primera reunión virtual en pasado noviembre, Xi dijo que la tendencia prevaleciente de paz y desarrollo está enfrentando graves desafíos y que el mundo no es tranquilo ni estable. Los acontecimientos muestran de nuevo que los países no deben llegar al punto de encontrarse en el campo de batalla. El conflicto y la confrontación no benefician a los intereses de nadie, y la paz y la seguridad son lo que la comunidad internacional debe valorar más, añadió.