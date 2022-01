EEUU teme por tropas rusas en Latinoamérica. EEUU respondería de forma “decisiva” si Rusia despliega misiles o infraestructura militar en Venezuela o Cuba, dijeron las autoridades.

Moscú no descarta desplegar de manera permanente tropas en Cuba y Venezuela como posible enroque de Ucrania, lo que provocó la reacción urgente de Washington. El gobierno de Vladimir Putin tiene acceso a bases en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

EEUU respondería de forma “decisiva” si Rusia despliega misiles o infraestructura militar en Venezuela o Cuba, aseguró Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de EEUU

El canal de televisión RTVI preguntó al viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, si se estaba considerando la posibilidad de desplegar infraestructuras militares rusas en países fuera de Europa, como Cuba o Venezuela, a lo que él respondió: “No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí”.

Para el asesor de Joe Biden se trataría de una “fanfarronada” de Riabkov.

El politólogo y subdirector del Instituto de Historia y Política de la Universidad de Moscú, Vladímir Shapovalov, cree que la mínima posibilidad de que Rusia colabore en lo militar con América Latina hace estremecer a EEUU. “En América Latina no todos los países están entusiasmados con la política que lleva EEUU. Las relaciones de Rusia con Cuba y Venezuela son de alto nivel. Esto puede ser una realidad, pero hasta ahora Rusia no tiene esos planes, hay una posición negociadora que puede aplicarse si no se escuchan las propuestas de Rusia” sobre las garantías de seguridad, concluyó Shapovalov.