EEUU advirtió a Rusia en la ONU: “seremos contundentes si invaden Ucrania”

La embajadora estadounidense ante el Consejo de Seguridad, Linda Thomas-Greenfield, advirtió que el despliegue ruso “es la mayor movilización de tropas en Europa en décadas”. Por su parte, Kiev pidió a Moscú que retire sus tropas y dialogue con los países occidentales.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este lunes a pedido de Estados Unidos que, junto a sus aliados de la OTAN, intenta disuadir a Rusia de invadir Ucrania al tiempo que prepara sanciones contra Moscú.

Rusia no pudo lograr que se cancelara el encuentro durante una votación de procedimiento -10 votos a favor en un total de 15- y la sesión comenzó de inmediato.

Por el contrario, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, justificó la reunión afirmando que el despliegue de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania “amenaza la seguridad internacional”.

“Imagínense lo incómodo que estarían si tuvieran 100.000 soldados desplegados en su frontera… esto no se trata de payasadas, no se trata de retórica, no se trata de Estados Unidos y Rusia”, dijo.

Thomas-Greenfield subrayó que el despliegue ruso “es la mayor movilización de tropas en Europa en décadas”.

La embajadora acusó a Rusia de querer desplegar “a principios de febrero más de 30.000 soldados” en Bielorrusia, cerca de Ucrania. Agregó que estarán “a menos de dos horas al norte de Kiev” y que este mismo lunes Moscú ya había desplegado 5.000 efectivos en Bielorrusia, incluidas fuerzas especiales, misiles y baterías antiaéreas.

“Ninguno de nosotros podrá decir que no lo vimos venir”, advirtió.

“Buscamos el camino de la paz. Buscamos el camino del diálogo”, agregó la funcionaria. “No queremos confrontación. Pero seremos decisivos, rápidos y unidos si Rusia sigue invadiendo Ucrania”.

Por su parte, el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, aseguró que con la convocatoria de la reunión abierta del Consejo de Seguridad, Estados Unidos pretende “generar histeria” y “engañar a la comunidad internacional” con “acusaciones infundadas” sobre un presunto ataque de Moscú a Ucrania.