Eduardo Feinmann disparó contra Maru Botana

La cocinera aseguró que “nadie le mencionó” que debía hacer cuarentena en un hotel al volver al país y el conductor la enfrentó.



Tras ser denunciada por la provincia de Buenos Aires por no cumplir con la cuarentena en un hotel al llegar del exterior, Maru Botana le brindó una nota a Eduardo Feinmann para El Noticiero (La Nación +), donde aseguró que “nadie se lo pidió”. En este sentido, el conductor cuestionó su accionar y mantuvieron un picante cruce.

A comienzos de agosto, la cocinera se quejó públicamente porque las restricciones que impuso el Gobierno en los vuelos que ingresan al país, no la dejaban volver. Finalmente, este martes tocó suelo nacional y toda la familia Botana se aisló en su domicilio particular. Por esta razón, ya tiene un acta labrada por incumplimiento de la ley provincial y podría llegar a pagar 4,3 millones de pesos, según informaron el pasado jueves en Verdad Consecuencia (TN).

Si bien en un primer momento no hizo declaraciones al respecto, ayer, la reconocida chef rompió el silencio y reveló “estar muy angustiada”.

“Estoy en casa, haciendo la cuarentena como corresponde”, insinuó Botana en un primer momento y Feinmann arremetió: “Pero te multaron por violar la cuarentena”. “A mí no me llegó nada, yo estaba afuera. Llegué en el avión, hice migraciones, el antígeno y nadie me dijo que tenía que ir a un hotel. Mostramos la declaración jurada, dijimos que en domicilio íbamos a hacer la cuarentena. Nadie, absolutamente, desde que llegué a Ezeiza me mencionó la palabra ‘hotel’”, le contestó ella.

Y siguió: “Yo con mi familia me vine a casa a hacer la cuarentena, mis hijos en el colegio, que ya había empezado, como una familia normal. Como hace todo el mundo cumpliendo las normas. Lejos de dañar a nadie ni hacer ninguna cosa que no corresponde, me parece insólito que me pongan una multa por no ir a un hotel”.

“El tema es que la ley se presume conocida por todos, ese es el problema. Usted no puede decir que la ignoraba”, disparó el presentador televisivo. A lo que la chef, le replicó: “Si yo te digo que hagas una torta de chocolate y me olvido de ponerte la manteca, y terminas la torta y yo te digo ‘le falta manteca’, vos me vas a decir ‘vos no me dijiste que llevaba manteca’”. “Una cosa es una ley y otra cosa una torta, no es el mejor ejemplo”, acotó el conductor. “A mí nadie me esperó diciéndome que yo tenía que ir a un hotel. Éramos 10 personas y nadie nos dijo nada”, volvió a insistir Maru.

En esa misma línea, el abogado Gonzalo Falco amplió la situación de la entrevistada: “Maru obró como corresponde, de acuerdo a lo que el propio Gobierno le impuso a ella como obligación. Cuando regresa a Buenos Aires, le hacen hacer una declaración jurada, donde tanto Maru como su familia establecen su domicilio real, donde ellos viven, y en la propia resolución que ella firma le establecen que como cuarentena tiene que cumplir los siete días en la casa, y una vez que cumplidos tiene que hacer un nuevo test de antígeno. Eso fue lo que ella hizo”.