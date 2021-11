Edinson Bogarin: de patovica de Tinelli y la adicción a la solidaridad

Fue custodio de Paul McCartney y Marcelo Tinelli en Uruguay. Probó la cocaína y no la pudo dejar. Perdió a su familia por la adicción hasta que en San Juan se rehabilitó en un Hogar Beraca. Una historia de superación.

Edinson Bogarin tiene 40 años y nació en Uruguay. Hace 11 años vive en San Juan. Su esposa y cuatro hijos (dos uruguayos y dos sanjuaninos) componen su familia, más doce personas que viven en su casa que, según dice, son como hijos y hermanos. “A San Juan llegué solo, sin esperanza, sin familia, sin nada. Con muchos problemas de adcciones que venía cargando de mi pasado. Me trajeron de la Fundación ESALCU de Hogares Beraca desde Uruguay”.

Confiesa que tuvo buenas y malas experiencias, que se crió prácticamente solo, en la rebeldía, en una familia disfuncional de padres alcohólicos. Asegura que si pudiera volver el tiempo atrás, cambiaría el dolor, las malas decisiones y evitaría todas las experiencias de cuando empezó a consumir. “Dejé a mi familia, mi casa, abandoné a mis hijos”.

Su inicio en la cocaína fue cuando un compañero de trabajo le ofreció. “Trabajé muchos años en la noche, era encargado de guardaespaldas y seguridad en boliches de Montevideo y Punta del Este. Un día me dijeron ‘probá que te va a hacer bien’. Y por años no pude dejar más la cocaína. Llegué a ser muy adicto, cada vez era peor, iba en picada”.

En el servicio de guardaespaldas conoció a muchos famosos. Fue custodio de Paul McCartney y Marcelo Tinelli, entre otros.

Aunque Edinson no entiende mucho inglés, del ex Beatle cuenta que lo saludaba y felicitaba por el servicio. “Era muy amable con nosotros. Marcelo también era bastante amable pero uno solamente hacía su trabajo y no hablaba mucho”.

Edinson llegó a los Hogares Beraca con miles de problemas y la enfermedad de la adicción a la cocaína, sin ganas de vivir, literalmente sin ganas de nada.

“Había perdido a mi familia. Tenía trabajo pero no lo quería más. Eran muchos años consumiendo. A punto de una sobredosis, pedí ayuda a los Hogares Beraca, me estaba muriendo y me abrieron las puertas. Beraca significa mi familia, mi vida”.

A los pibes que viven conmigo los veo como mis hijos y hermanos. En Beraca me recibieron, contuvieron, me dieron amor. Me ayudaron y recuperé todo lo que había perdido. decidí cambiar y ser diferente”.

“Nos levantamos temprano, nos sentamos a la mesa con los chicos donde planificamos el día.

Tenemos tarea agrícola para hacer. Muchas veces se dan las charlas donde los chicos empiezan a contar cosas de sus vidas”, cuenta.

VISITA Y DONACIÓN

A fines de abril de este año, el ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay, junto con autoridades ministeriales visitó el Hogar Beraca, en Santa Lucía, donde mantuvo un encuentro con los integrantes de la comunidad.

El mismo posibilitó la entrega de materiales, diversos tipos de alimentos y ropa de cama, que el Estado provincial pone a disposición en colaboración con las tareas sociales brindadas por esta institución.

UNA CENA PARA COLABORAR

La cena de los Hogares Beraca se organiza este año el viernes 3 de diciembre a las 21 hs.

Habrá parrillada, show en vivo, sorteos, testimonios de vida y muchas sorpresas. Será en el Salón Posta Chacrita, en Ruta 20, frente al Aeropuerto.

Para quien quiera sumarse y colaborar, llamar al 2645767143.

Cada año se organiza esta cena en la que autoridades provinciales y empresarios colaboran con un bono a beneficio de los Hogares.

“Estamos dispuestos a ayudar a aquellos quienes quieran cambiar. Somos una familia y lo bueno es que tenemos las puertas abiertas para quienes quieran conocernos”, apunta Edinson, quien también colabora activamente en la cena.

ESALCU: AMOR Y CONTENCIÓN PARA CAMBIAR LA REALIDAD

La Fundación Espíritu, Alma y Cuerpo (Esalcu) cuenta con seis hogares en San Juan en donde reciben a chicos y chicas de diferentes edades, quienes desean salir adelante, estableciendo un proyecto saludable y una mejor calidad de vida.

Sus integrantes trabajan para suplir las necesidades básicas, esforzándose en transmitir valores y esperanza; alentándoles a superarse y asumir responsabilidades, desarrollando su potencial al máximo y enseñándoles a ser personas de bien.

Cada Comunidad Beraca tiene como finalidad proveer amor y contención, a través de la espiritualidad, además de techo, ropa y alimento; buscando encaminar a las personas en el aprendizaje de oficios y realizando tareas orientadas a la autogestión de la comunidad, teniendo como prioridad la contención afectiva de la persona y la educación en valores.

Cómo ingresar

El ingreso a estos hogares es gratuito y se canaliza a través de una serie de entrevistas, las cuales se realizan en la oficina central, por un grupo de encargados y psicólogos que reciben a los interesados junto a sus familiares, conocidos y amigos.

Un poco de historia

La primera comunidad Beraca se encuentra en Santa Lucía, en una chacra de dos hectáreas donde vive un grupo de chicos que se acercaron durante el proyecto “Al Rescate de una Generación” en septiembre de 2009, junto a un matrimonio con su hijo quienes están a cargo de la comunidad. Para el autosustento trabajan arduamente en huertas y quintas, ya que su producción se utiliza para vender y para consumo.

Actividades

Entre las actividades que realizan se encuentran la crianza de los animales de granja, la plantación de hortalizas, a la elaboración de dulces y conservas caseras como así también de embutidos y derivados de la leche y pizzas. Además, producto de diversas capacitaciones, ofrecen servicios tales como marketing digital y fotografía.

Volver a empezar

Hoy Edinson ayuda a recuperarse a otros que llegan a Beraca con problemas graves de adicción. En cuanto al proceso de rehabilitación, explica que primero es una decisión que tiene que tomar la persona. “Se lo escucha porque el adicto necesita ser escuchado, se lo contiene, abraza, guía y aconseja. El amor y la fe son muy importantes, los guiamos a que puedan cambiar”.

A los más chicos les diría que “sí se puede salir de la droga, hay oportunidades. La cocaína no es blanca, es negra: es un mundo donde más te metés y es más difícil salir. Les diría que busquen ayuda cuanto antes”.

Edinson agrega que hoy se siento bastante bien, “muchas veces pienso de dónde salí y no quiero volver nunca más atrás”.

Su proyecto de futuro, tiene que ver con su presente. “Quiero que haya cada vez más hogares y poder ver a los jóvenes cambiar, con valores, principios y fe”.