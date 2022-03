Edda Bustamante debuta este jueves en microteatro

Se trata de un nuevo formato teatral importado de España. La obra protagonizada por la actriz sanjuanina radicada en CABA, será “Soltar a mamá”. Luego, quiere dejar de actuar y dedicarse a dar clases.

Edda Bustamante dialogó en exclusiva con Zonda Diario sobre su presente artístico y también hizo un balance de la nueva normalidad en pandemia.

La actriz debutará en “microteatro, un nuevo formato teatral importado de España, que funciona muy bien, además de contar con un bar y resto informal y popular, que tiene su llegada a público joven”.

Según agrega, “son varias obras al mismo tiempo, en distintos espacios, cada una dura 15 minutos en donde se desarrolla el tema. Se hacen cuatro funciones por noche cambiando el público en cada función, en el espacio pueden entrar hasta diez personas. Debuto el 3 de marzo, será sólo un mes los jueves y viernes”.

La obra será “Soltar a mamá”: una terapeuta y su paciente con problemas de pareja junto a Gonzalo Villanueva y la dirección de Horacio Nin Uría.

Nuevo formato de vida

En cuanto al balance de la temporada teatral del verano 2022, Edda asegura que su balance “depende del productor, el que pone la plata, si aguanta o no a que el espectáculo tome fuerza o que no importe la cantidad de público, igualmente, desde mi perspectiva, se están sosteniendo los espectáculos que tienen que ver con el entretenimiento”, señala la actriz.

La actriz también reflexiona acerca de la situación actual por la pandemia. “Estamos en la normalidad de un nuevo formato de vida y de sociedad, quién no entienda esto, no estará ganando en el hoy”.

“Hay que tomar lo que nos está sucediendo mundialmente como un obstáculo que hay que superar desde el lugar que demande, acomodarse, avivarse, comprenderlo, reinventarse, no temerle al cambio: eso es el hoy y la normalidad”

Para Edda, la pandemia saca lo peor y lo mejor de uno y del otro. Lo peor es creer que hay algo llamado “normalidad perdida. Lo mejor, el desafío de ganarle a lo que se te presente, el profundizar en tus debilidades y fortalezas y no dejar pasar esta oportunidad para avanzar en tus nuevos objetivos de vida.

La actriz destaca que no tiene proyectos porque se define como “una persona de impronta, de impulsos. Soy una artista que siente ‘por aquí va mi latido, mi alegría’ y avanzo hasta tenerlo y si no lo consigo porque dependía del otro, ahí sale mi genialidad y pienso en la paz que logro por haberlo intentado ‘es un o una idiota: le falta vuelo’”.

“Nada ni nadie me baja mi alta autoestima, el conocimiento de mi magia, mi propio reconocimiento de mi gran espiritualidad y fortaleza interior”, agrega

“Después del microteatro, no creo que vuelva a hacer teatro, no tengo ganas de seguir actuando. Creo que me dedicaré a dar mis clases en CABA y en el interior del país. Tengo necesidad de enseñar pues me divierte mucho y me devuelve energía a favor”.

También adelanta que quizás publique su autobiografía titulada “Historia de mis logros interiores”. “Aún debo buscar editorial o largarlo por alguna plataforma, todavía no lo tengo claro. Y vivir la vida desde lo fácil: todos los esfuerzos los niego y los aparto de mí”.