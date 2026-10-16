El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, detalló que la compañía trabaja con la firma estadounidense Tesla en el desarrollo de una infraestructura de movilidad eléctrica con cargadores ultra rápidos de alcance nacional, con inicio previsto a partir de 2027. La exposición se realizó ante referentes del sector agroindustrial y energético en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde el directivo explicó una estrategia por etapas para conectar los principales corredores del país.

Marín sostuvo que el acuerdo apunta a dar respuesta a la expansión del parque de vehículos eléctricos y a habilitar recorridos que hoy no cuentan con una red suficiente de carga. En ese marco, mencionó como primera fase trayectos que unan Rosario con Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza. También afirmó que una segunda etapa buscará extender la cobertura a La Quiaca y Ushuaia.

Acuerdo y alcance técnico

El entendimiento entre YPF y Tesla se originó tras la visita de Horacio Marín a la Gigafactory de Texas, donde mantuvo reuniones con Michael Snyder, vicepresidente de Energía y Carga de la compañía estadounidense. Según explicó el ejecutivo, ambas empresas firmaron una carta de intención para evaluar y desarrollar de manera conjunta una red de estaciones de carga rápida de alta potencia y sistemas de almacenamiento de energía a gran escala en territorio nacional.

La propuesta combina el hardware, la tecnología de transferencia de potencia y el software de gestión operacional de Tesla con la red de estaciones de servicio y la capilaridad territorial de YPF. Además, el proyecto contempla la incorporación de baterías industriales de litio en nodos logísticos y de recarga, con el objetivo de acumular energía en horas de menor demanda y liberarla en momentos de mayor tráfico. Según la descripción de la compañía, esa arquitectura busca reducir el estrés sobre el sistema de distribución eléctrica local y sostener una potencia constante para los usuarios.

YPF Luz y la estrategia corporativa

En paralelo, YPF avanzó en la compra del 24,99% de YPF Luz que estaba en manos de socios minoritarios, operación por la que desembolsó USD 430 millones y tomó el control total de la filial. La empresa señaló que esa decisión apunta a convertir a la generadora en el brazo energético para acompañar el desarrollo industrial, la minería y la movilidad sostenible. La compañía ya informó que YPF Luz tiene una capacidad instalada superior a los 3.800 MW.

La petrolera vinculó esa integración con la demanda de energía de la minería de litio y cobre en el noroeste y en Cuyo, donde la electrificación de yacimientos requiere suministro masivo, confiable y con baja huella de carbono. También sostuvo que la expansión de YPF Luz permitirá abastecer centros de recarga y soluciones de infraestructura vial con fuentes renovables, además de posicionar a la compañía como proveedor energético para grandes consumidores digitales y centros de procesamiento de datos. El próximo paso será la definición operativa de la red de cargadores y de los nodos de almacenamiento que integrarán la primera fase del proyecto.