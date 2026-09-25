La Secretaría de Minería autorizó a Vicuña a reemplazar su nómina de bienes bajo el régimen. La medida suma 66 posiciones arancelarias y se da en el marco del desarrollo de Josemaría y Filo del Sol.

El Gobierno nacional autorizó a Vicuña a ampliar y sustituir el listado de bienes que podrá importar bajo los beneficios aduaneros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida fue formalizada mediante la Resolución 81/2026 de la Secretaría de Minería y alcanza a 66 nuevas posiciones arancelarias vinculadas con el desarrollo del proyecto integrado que reúne a Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.

Alcance del cambio La autorización incorpora 59 posiciones correspondientes a bienes de capital y otras 7 vinculadas con bienes de informática y telecomunicaciones. La empresa había presentado el pedido ante la Secretaría de Minería el 14 de septiembre y el organismo resolvió sustituir el listado aprobado previamente en julio, cuando Vicuña fue incorporado al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

Qué implica y qué no La resolución no implica que esos equipos o bienes ya hayan ingresado al país ni representa por sí misma una nueva aprobación de inversión. Lo que establece es que los productos incorporados al nuevo listado podrán ser importados al amparo de la franquicia aduanera prevista por el RIGI, y ordena comunicar la medida a ARCA para la aplicación de los incentivos tributarios y aduaneros correspondientes.

Marco de ejecución El nuevo paso administrativo aparece en un momento en que Vicuña atraviesa una sucesión de decisiones regulatorias, institucionales y de infraestructura destinadas a preparar el desarrollo de sus proyectos de cobre, oro y plata. En julio, el Gobierno aprobó formalmente la adhesión de Vicuña al RIGI y su plan de inversión, que contempla el desarrollo conjunto de Josemaría y Filo del Sol y de la infraestructura necesaria para llevar adelante la operación.

Gestiones paralelas En las últimas semanas, el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein, y el Country Director para Argentina, José Luis Morea, mantuvieron primero una reunión con el canciller Pablo Quirno para analizar los avances de Vicuña y los próximos pasos del desarrollo en San Juan. Entre los temas abordados estuvieron el RIGI y los avances del marco binacional con Chile. Pocos días después, Vicuña volvió a aparecer en una mesa de alto nivel, esta vez junto con Glencore y Rio Tinto, dos compañías que también desarrollan grandes proyectos mineros en Argentina, como El Pachón, también en San Juan, y Rincón, en Salta.

Proveedores y próximos pasos El ministro de Economía, Luis Caputo, reunió a los ejecutivos para analizar los desafíos vinculados con la ejecución de las inversiones y el desarrollo de proveedores nacionales. Después de ese encuentro, Economía anunció una Ronda de Negocios RIGI en octubre, destinada a vincular a los grandes proyectos de inversión con proveedores argentinos. Vicuña, Glencore y Rio Tinto estarán entre las empresas participantes.