La minera canadiense presentó avances en Calingasta y proyecta ampliar la exploración en 2027. La campaña buscará definir continuidad, volumen y leyes del depósito de cobre.

La minera canadiense Teck presentó en Calingasta los avances del proyecto cuprífero La Coipita y confirmó que su planificación para 2027 prevé nuevas perforaciones para determinar la continuidad, el volumen y las leyes de mineralización del yacimiento.

Según publicó Diario Revolución en una nota firmada por Jairo Rojas, la empresa realizó su sexto encuentro informativo con vecinos, proveedores y representantes de instituciones locales. En ese marco expuso los resultados de la campaña exploratoria y los pasos previstos para la siguiente etapa de trabajo.

Durante la campaña 2025-2026, Teck completó 5.248 metros de perforación y empleó entre 60 y 70 trabajadores. Para 2027, la compañía proyecta elevar la dotación a entre 80 y 90 personas, en función de la ampliación de las tareas exploratorias. El objetivo es comprobar si el sistema mineralizado mantiene continuidad y si reúne condiciones de volumen y contenido de cobre para avanzar luego hacia estudios económicos más detallados.

Empleo y proveedores En materia laboral, la empresa informó que más de 70 trabajadores de Calingasta fueron contratados a través de empresas colaboradoras y que otros seis asistentes técnicos ingresaron directamente a Teck. Además, señaló que más del 75% de la mano de obra utilizada fue sanjuanina. En el plano de proveedores, participaron más de 20 empresas calingastinas y la compañía aseguró que todos los servicios contratados de manera directa fueron prestados por firmas del departamento, entre ellos transporte, alojamiento, alimentación, alquiler de camionetas y provisión de insumos.

Seguridad y comunidad Para la campaña 2026-2027, Teck anunció la incorporación de un servicio de rescate con helicóptero, sistemas de detección de fatiga y somnolencia en vehículos, acreditación de conductores y una brigada permanente de rescate. También presentó iniciativas de inversión comunitaria destinadas a instituciones de Calingasta y comunicó que recibirá nuevas propuestas hasta el 1 de diciembre de 2026. La empresa vinculó estos pasos con el desarrollo de la actividad exploratoria y con la interacción con actores locales.

La relevancia del proyecto también está dada por el acuerdo que Teck mantiene con AbraSilver, que le permite adquirir hasta el 80% de La Coipita mediante el cumplimiento de compromisos de inversión, pagos y financiamiento de exploraciones. Entre esas condiciones figura una inversión acumulada de US$20 millones en cinco años. En ese marco, la continuidad de las perforaciones seguirá siendo una variable clave para saber si el depósito reúne recursos minerales suficientes y condiciones económicas para proyectar su desarrollo.