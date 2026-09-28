El embajador Torsten Ericsson dijo que agencias suecas de financiamiento acompañan a firmas interesadas en la minería local. Señaló que el crédito y las garantías son claves por los riesgos de la economía argentina.

Suecia busca ampliar la presencia de sus empresas proveedoras en la minería sanjuanina y, para eso, ofrece financiamiento y garantías públicas a través de organismos estatales. La estrategia apunta a facilitar inversiones en la provincia y, con el tiempo, a sumar contratos y empleo para proveedores locales vinculados con firmas suecas.

El embajador de Suecia en Argentina, Torsten Ericsson, visitó San Juan por tercera vez en un año y medio para reunirse con autoridades y empresas del sector minero. En esta oportunidad, la comitiva no estuvo integrada solo por compañías privadas, sino también por agencias suecas de promoción, financiación, cooperación e investigación.

“Ha llegado gente desde Suecia para esta delegación que representan a agencias suecas de promoción, de financiación, de cooperación y de investigación también”, explicó Ericsson. El diplomático definió ese esquema como Team Sweden, un dispositivo que reúne empresas y organismos estatales para acompañar la instalación de compañías suecas en otros países.

Ericsson sostuvo que el crédito es un factor decisivo para que una empresa sueca invierta en un mercado como el argentino. Dijo que los proveedores pueden acudir a sus bancos o pedir una garantía pública sueca para respaldar la operación. En ese esquema interviene la Agencia Sueca de Crédito a la Exportación (EKN), que respalda operaciones de exportación, y el banco público Svensk Exportkredit (SEK), orientado a financiar negocios en el exterior.

“Puede ser muy beneficioso tener una garantía para el crédito de parte de una entidad pública en Suecia”, afirmó el embajador, quien confirmó que representantes de esas agencias viajaron con él a San Juan. También señaló que empresas suecas como Sandvik y Scania ya tienen presencia en Argentina y que el avance de proyectos de cobre como Vicuña y Los Azules puede empujar nuevas radicaciones de proveedores.

El diplomático indicó además que hay compañías suecas que todavía no tienen filial en Argentina, pero operan en Chile y siguen de cerca lo que ocurre en San Juan. Recordó que la Embajada ya había realizado una misión minera a la provincia en mayo de 2025, con reuniones en Vicuña, Los Azules, Veladero y Aldebaran. Consultado por la posibilidad de asociación con proveedores sanjuaninos, respondió: “Yo creo que sí. Y ya se está haciendo”. También mencionó que el Gobierno provincial impulsa ese tipo de vínculos y que la disponibilidad de mano de obra calificada sigue siendo un desafío para sostener el crecimiento minero. Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sostuvo que las grandes inversiones mineras que se acojan al régimen también pueden beneficiar a las proveedoras suecas, porque generan más actividad para esa cadena. Finalmente, advirtió que, pese al interés, persisten riesgos en la economía argentina y que esa volatilidad explica la relevancia de las garantías de crédito para nuevas apuestas empresarias.