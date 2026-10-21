La compañía destinará US$ 19,5 millones entre 2026 y 2028 para construir una planta de elaboración de alimentos en Sarmiento y avanzar en una instalación para procesar y secar pistachos en San Juan, con el objetivo de ampliar su capacidad industrial y agregar valor a la producción local.

SolFrut invertirá US$ 19,5 millones en San Juan entre 2026 y 2028 para desarrollar dos nuevos proyectos industriales: una planta de elaboración de alimentos en Sarmiento y una instalación para el procesamiento y secado de pistachos. La iniciativa apunta a ampliar la capacidad productiva de la compañía y agregar valor a las materias primas locales.

Del total previsto, US$ 9,5 millones se destinarán a una planta de alimentos que comenzaría a construirse entre fines de 2026 y principios de 2027. La instalación estará orientada inicialmente a la elaboración de salsas, aunque permitirá incorporar nuevas líneas de producción, ampliar la oferta de la marca Oliovita y fabricar productos para terceros.

Los US$ 10 millones restantes financiarán la primera etapa de una planta de procesamiento y secado de pistachos, cuya construcción está prevista para el segundo semestre de 2027. La empresa cuenta con más de 1.100 hectáreas implantadas con este cultivo en el departamento 25 de Mayo y proyecta ampliar la superficie productiva.

Estas inversiones se suman a los US$ 1,5 millones destinados durante 2026 a poner en funcionamiento una planta de elaboración y fraccionamiento de acetos en 25 de Mayo, además de la puesta en marcha de un parque solar fotovoltaico de 2,98 MWp.

Con este plan, SolFrut busca profundizar su integración agroindustrial en San Juan, vinculando la producción primaria con la industrialización y comercialización de alimentos, para incrementar el valor agregado local y fortalecer su desarrollo en los mercados nacionales e internacionales.