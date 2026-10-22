La cebolla registró en San Juan una suba de 63,2%, una de las más altas del país, según un relevamiento de la consultora Analytica. El informe ubicó a San Luis con el mayor incremento, de 74,1%, y señaló que el alza se dio en casi todo el país con variaciones de entre 30% y 60%.

El estudio también mostró aumentos en otros alimentos básicos de la canasta que la consultora utiliza para medir el consumo mensual típico de un hogar integrado por dos adultos y dos menores. Entre esos productos, el arroz subió en todas las provincias con incrementos de entre 2% y 7%, mientras que la leche avanzó entre 1% y 5% en casi todo el país. La medición toma la misma marca y presentación en cada producto para mantener la comparabilidad entre jurisdicciones.

Qué midió Analytica El informe comparó el costo del changuito en las provincias y ubicó a Santa Cruz como la jurisdicción con la compra más cara, con $1.067.161, seguida por Chubut con $1.062.515, Tierra del Fuego con $1.037.790, Río Negro con $1.029.622 y Neuquén con $1.019.872. En el otro extremo, las compras más económicas se registraron en Catamarca ($947.194), La Rioja ($931.735) y Mendoza ($919.551). La consultora informó además que, respecto del cierre de agosto, las mayores subas del carrito se dieron en Salta, Entre Ríos y Corrientes.

Alimentos con mayores variaciones Dentro de la canasta, las verduras encabezaron los aumentos. Además de la cebolla, el tomate redondo mostró subas en Mendoza (+30,3%), Tucumán (+21,3%) y Catamarca (+21,3%). El aceite de girasol, que había liderado los incrementos en agosto, se mantuvo casi sin cambios en 17 de las 25 jurisdicciones relevadas. Solo registró subas relevantes en Santiago del Estero (+5,1%), Tucumán (+4,9%) y Catamarca (+4,2%), mientras que en Santa Cruz bajó 3,3%.

Brechas regionales Analytica atribuyó la dispersión de precios a la heterogeneidad del costo de vida entre regiones. El informe señaló que la Patagonia, donde se observan los changuitos más costosos, coincide con la zona de salarios más elevados, con Santa Cruz como la provincia con la canasta más cara y el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, detrás de Neuquén. Sin embargo, el trabajo advirtió que, al tomar como referencia el salario de comercio al por menor, la canasta puede representar en varios casos más de un tercio de la suma de dos salarios.

La comparación interanual del relevamiento ubicó a Chubut con el mayor encarecimiento del changuito, con 34,9%, seguida por Tierra del Fuego con 34,5% y Chaco con 34,2%. En el otro extremo quedaron La Rioja con 26,1%, San Luis con 24,9% y Mendoza con 24,6%. El dato de San Juan se destaca dentro de ese mapa por la presión sobre verduras básicas, en un contexto de subas extendidas en alimentos de consumo cotidiano.