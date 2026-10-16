El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan informó que, tras las gestiones realizadas en el 11avo Simposio de la Uva de Mesa en Murcia, España, se confirmó la llegada a la provincia de Sun World, Bloom Fresh, Grapa, ITUM grapes y Grape Evolution. Según la cartera que conduce el gobernador Marcelo Orrego, esas cinco firmas concentran casi la totalidad de la uva de mesa licenciada del mundo. El anuncio se inscribe en la estrategia oficial de reconversión de la viticultura provincial.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, participó de las actividades en representación del Poder Ejecutivo provincial. De acuerdo con la información oficial, la gestión tuvo continuidad con contactos iniciados algunos meses antes en Chile, durante otro simposio del sector. En esa instancia se empezaron los vínculos con empresas de genética, que luego fueron profundizados en España hasta concretar el arribo a San Juan.

Vinculación tecnológica El encuentro en Murcia también incluyó reuniones con proveedores de productos fitosanitarios, es decir, insumos para el tratamiento de plagas y enfermedades agrícolas. Entre los temas abordados figuraron el control de Lobesia Botrana y de ceratitis, además de intercambios con responsables de campañas fitosanitarias de Murcia, una de las regiones donde se combatió con intensidad la primera de esas plagas. También hubo contactos con catedráticos de la Universidad de Elche, institución de perfil agrícola, y se ofrecieron visitas técnicas a campo para compartir experiencias y conocimientos.

Alcance internacional Según los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, el simposio reunió a más de 620 profesionales de empresas de genética y proveedores, provenientes de más de 30 países. En ese marco, el INTA presentó variedades que desarrolla en la Estación Experimental de Pocito, mientras que también participaron miembros de la Cámara de Comercio Exterior y productores sanjuaninos. La presencia institucional buscó posicionar a la provincia en un mercado global en el que la uva figura como la tercera fruta más consumida, detrás de la banana y la frutilla.

La continuidad de estas gestiones quedará atada a la etapa de trabajo que se abra con las empresas incorporadas y a la articulación con el sistema productivo local. El Gobierno provincial no informó en esta comunicación plazos, inversiones ni volúmenes de producción asociados a los acuerdos, por lo que esos puntos deberán seguirse en próximas definiciones oficiales.