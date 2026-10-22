El Ministerio de Economía de la Nación organizará el 29 de octubre una ronda de negocios en Rosario, en el marco del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, esquema de beneficios para proyectos de gran escala). La convocatoria busca vincular a grandes mineras con empresas proveedoras de insumos y servicios, y contará con la participación de unas 80 firmas sanjuaninas.

La actividad se desarrollará en la Estación Fluvial de Rosario, de 8:30 a 18:00, y reunirá a 2.545 pymes de todo el país frente a 28 grandes empresas con proyectos mineros, industriales y de infraestructura. Para las compañías de San Juan, la jornada representa una instancia para intentar cerrar contratos de provisión de bienes y servicios vinculados a operaciones mineras.

Agenda federal La programación oficial incluye un panel con gobernadores de cinco provincias mineras: San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy. Además, se prevén talleres de capacitación y asistencia técnica para orientar a las empresas más chicas sobre cómo cotizar y a qué interlocutores dirigirse dentro de cada proyecto.

El cronograma contempla reuniones individuales entre compradores y proveedores, aunque la relación entre inscriptos y potenciales entrevistas obliga a una organización acotada. Con una jornada de ocho horas y citas de 20 minutos, cada una de las 28 compañías podría atender un máximo de 24 reuniones, lo que deja un techo cercano a 672 encuentros en total. En ese esquema, menos de tres de cada diez pymes anotadas podrían acceder a una entrevista presencial, y desde el Ministerio de Economía aclararon que la inscripción no garantiza ni reunión ni contrato.

Debate sobre proveedores De fondo, la ronda expone la discusión sobre la participación de la industria nacional en los grandes proyectos. Según datos oficiales, el 86% del gasto del RIGI ya se dirige a empresas registradas en el país y hay más de 1.200 proveedores locales incorporados al circuito. Al mismo tiempo, cámaras metalmecánicas plantearon preocupación por la importación de insumos y estructuras terminadas.

En el caso de San Juan, el punto sensible es la convivencia entre ese régimen nacional y la ley provincial de desarrollo de proveedores, que prioriza la mano de obra y los insumos locales en los proyectos mineros de la provincia. Mientras el RIGI exige a las mineras destinar al menos un 20% de sus compras a proveedores argentinos, San Juan, junto con Catamarca, Salta y Jujuy, mantiene normas propias para resguardar a sus empresas. El próximo dato a seguir será la cantidad de reuniones efectivas que logren concretar las firmas sanjuaninas en Rosario.