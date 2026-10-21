El operativo estadístico se hace online y busca actualizar datos sobre empresas, localización y empleo del sector. La información será insumo para políticas públicas y decisiones privadas.

El Gobierno de San Juan puso en marcha el tercer Relevamiento Industrial de San Juan (RIM), un operativo estadístico conjunto entre la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda.

El relevamiento está dirigido a personas humanas, jurídicas y sucesiones indivisas que desarrollan actividades industriales dentro del territorio provincial. En esta edición, la recopilación de datos se realiza de manera online, lo que modifica el modo de carga respecto de operativos presenciales y apunta a reunir la información de manera centralizada.

El objetivo principal del RIM es conocer y actualizar la estructura económica de la industria manufacturera sanjuanina, mediante información que permita caracterizar el entramado empresarial del sector. Según el material oficial, el operativo busca precisar qué se produce en la provincia, cuántas empresas industriales existen, dónde están localizadas y cuántos puestos de trabajo generan.

Alcance estadístico

A partir de los datos recopilados, el Gobierno provincial espera contar con una radiografía actualizada de la actividad manufacturera y de su distribución territorial. Esa información también servirá para fortalecer el Sistema Estadístico Provincial y disponer de insumos confiables para analizar la realidad productiva de San Juan.

Uso de la información

Los resultados del relevamiento serán utilizados como base para la planificación de políticas públicas, la toma de decisiones y la identificación de oportunidades para el sector privado. En ese marco, el operativo se presenta como una herramienta para mejorar el conocimiento sobre la estructura industrial provincial y para ampliar las referencias disponibles sobre la economía sanjuanina.

El material difundido por el Gobierno no informó plazos de cierre ni fechas de publicación de resultados. Por lo tanto, la variable a seguir es la carga online de datos por parte de las empresas alcanzadas y la posterior sistematización de la información por los organismos provinciales.