La minería de San Juan exportó US$1.302 millones entre enero y agosto de 2026, con un aumento interanual de 10,1%, según el último informe de la Secretaría de Minería de la Nación. Con ese desempeño, la provincia se ubicó como la segunda exportadora minera del país, detrás de Santa Cruz, y concentró el 21,5% de las divisas generadas por el sector en la Argentina. El dato confirma el peso de la actividad en la estructura externa provincial y su dependencia de un solo metal.

El informe oficial señala que el oro explicó el 97,9% de las exportaciones mineras sanjuaninas en lo que va del año, mientras que las cales, rocas utilizadas en la industria, representaron el 1,5%. En agosto, esa concentración fue todavía mayor: el metal precioso absorbió el 99,5% de los envíos. En términos prácticos, casi la totalidad de los dólares mineros de la provincia provino de un único producto, lo que deja a la balanza exportadora expuesta a la evolución de ese mercado.

Precios internacionales y volumen El comportamiento del sector estuvo condicionado por la suba de las cotizaciones internacionales. A nivel nacional, entre enero y agosto, el valor de las exportaciones de oro trepó 42,8% hasta US$3.623 millones, aunque las toneladas enviadas al exterior cayeron casi 25%. Con la plata ocurrió una dinámica similar: el valor exportado subió 64,1% pese a que el volumen bajó 1,3%. El informe atribuye esa divergencia entre precio y cantidad al contexto de mercado, más que a un aumento físico de la producción exportada.

Recuperación mensual En agosto, las exportaciones mineras sanjuaninas alcanzaron US$151 millones, lo que implicó una mejora de 37,6% frente al mismo mes de 2025. La comparación cobra relevancia porque en julio el registro había sido de apenas US$53 millones, un nivel sensiblemente inferior al de los meses previos. Ese mes, la minería explicó el 88% de todo lo que San Juan vendió al exterior, frente al 77,7% observado un año antes.

Concentración exportadora En el acumulado de los ocho meses, la actividad minera representó el 87,6% de las exportaciones totales de la provincia, es decir, casi nueve de cada diez dólares vendidos al exterior por San Juan. Suiza fue el principal destino, con el 72,2% de los envíos, seguida por India, con el 22,1%. Esa distribución muestra que el comercio externo provincial sigue atado a pocos compradores y a una canasta de productos muy concentrada.

Brecha con el país Aunque la provincia mejoró sus ventas, quedó por debajo del promedio nacional. Las exportaciones mineras de toda la Argentina subieron 65,7% y alcanzaron un récord de US$6.059 millones, impulsadas sobre todo por el litio, que exportó US$1.467 millones, con un incremento de 190,5% respecto de 2025. En ese marco, Jujuy, Salta y Catamarca sumaron US$2.281 millones y crecieron 113% interanual. Para San Juan, el dato central es que sigue dependiendo casi por completo del oro producido por sus proyectos en marcha, mientras los desarrollos de cobre permanecen en etapa de exploración y desarrollo.