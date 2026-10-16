Del 21 al 23 de octubre de 2026, la Universidad Nacional de San Juan reunirá a especialistas académicos, referentes gubernamentales y actores productivos para analizar temas cruciales para el desarrollo regional, tales como el RIGI, la tributación minera, la articulación con proveedores locales y la integración con Chile.

La provincia de San Juan se convertirá en sede de las 6° Jornadas Nacionales y 5° Internacionales de Investigación en Organización y Desarrollo Económico (JIOyDE 2026), programadas para desarrollarse entre el 21 y el 23 de octubre de 2026. El evento tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). La apertura institucional contará con la participación del rector de la casa de altos estudios, Mg. Ing. Tadeo Berenguer, y el decano de dicha facultad, Dr. Marcelo Lucero.

El encuentro es organizado de manera conjunta por el Instituto de Investigaciones Administrativas y Contables (IIAC), el Departamento de Ciencias Económicas de la facultad y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ). Asimismo, cuenta con la colaboración de IDEAS y la Universidad de La Serena (Chile), además del auspicio del Gobierno de San Juan (a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación), el Banco de la Nación Argentina (BNA), el Banco Credicoop y la empresa minera McEwen Copper / Los Azules.

La trascendencia de este encuentro para la provincia de San Juan

La realización de las jornadas en territorio sanjuanino cobra un valor neurálgico en la coyuntura actual, ya que el programa articula de manera directa la investigación académica con los principales motores y desafíos productivos de la provincia:

Minería, régimen fiscal y marco regulatorio (RIGI): Uno de los paneles centrales del primer día abordará la “Tributación Minera y Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): Marco Fiscal, Regalías y Desafíos Profesionales en San Juan”, a cargo del CPN. Facundo Cereceda. Este debate resulta clave para dimensionar el impacto fiscal de las inversiones de gran envergadura y las demandas formativas de los profesionales locales frente a los nuevos marcos normativos.

El dilema de la matriz productiva provincial: En la segunda jornada, el Lic. Fabián Saffe encabezará la conferencia “¿Enfermedad holandesa subnacional? Efectos no buscados del boom minero sobre la estructura productiva de San Juan”. El eje apunta a analizar los riesgos y equilibrios económicos internos que enfrenta la provincia ante la expansión de la industria extractiva y su coexistencia con otras ramas productivas.

Cadena de valor, empleo y proveedores locales: La sustentabilidad en los yacimientos a gran escala y la integración de las pymes sanjuaninas serán examinadas en el panel “Estrategias de Sustentabilidad y Desarrollo de Proveedores en Los Azules”, a cargo del Abog. Rodolfo Ovalles (Gerente de Legales y Relaciones Institucionales del Proyecto Los Azules).

Integración binacional y el Paso de Agua Negra: La dimensión internacional del encuentro profundizará los lazos transandinos con la conferencia magistral del Dr. Carlos Varas Madrid (Universidad de La Serena), enfocada en la “Experiencia de la relación Provincia de San Juan - Región de Coquimbo desde la Subcomisión de Educación Superior del Paso Agua Negra y Desafíos Universitarios”.

Crisis industrial y agenda macroeconómica nacional: El programa también incorpora miradas de alcance federal mediante la presentación del libro “Conducir al Capital” por la Mg. Delfina Rossi, la disertación sobre “La Economía en el Contexto Actual · Innovación en la Investigación” (impulsada por el Centro de Estudios para la Ciudad junto a la Fundación Friedrich Ebert), y la conferencia de cierre del Lic. Aldo Lo Russo (empresario, exvicepresidente del INTI y exdirector nacional en INET) titulada “Crisis industrial, educación, ciencia y tecnología. Futuros posibles. Una reflexión desde la praxis”.

Espacio de debate y producción científica

Más allá de los paneles centrales, las jornadas dispondrán de múltiples sesiones de ponencias e intercambio de investigaciones en el CUIM a lo largo de los tres días, permitiendo visibilizar trabajos y aportes académicos interdisciplinarios aplicados a la economía y las organizaciones. El encuentro concluirá el viernes 23 de octubre con el cierre de conclusiones y el correspondiente brindis protocolar. Para quienes deseen consultar el cronograma completo e inscribirse, la organización dispuso el sitio web jioyde.unsj.edu.ar.