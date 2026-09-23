La provincia busca fondos internacionales y habilitó inversiones desde 1.000 dólares. La operación se apoya en la minería y en proyectos como Vicuña.

El Gobierno de San Juan lanzó un bono por 600 millones de dólares para obtener financiamiento internacional y destinarlo a obra pública en la provincia. La colocación también quedó abierta a vecinos sanjuaninos que quieran invertir desde 1.000 dólares o su equivalente en pesos.

Anabel Recabarren, contadora y asesora financiera de la Bolsa de Comercio de San Juan, explicó que el acceso es abierto al público a través de un colocador, es decir, la entidad autorizada para vender el bono. Señaló además que el instrumento se orienta a inversiones de largo plazo y que la compra se realiza mediante dólar cable, una operatoria bancaria para transferir dólares al exterior.

La asesora indicó que el rendimiento estimado del bono se ubica entre el 8% y el 9% anual, con pagos semestrales. También sostuvo que esa tasa supera los rendimientos recientes de grandes empresas como YPF, Pampa y Vista, que, según precisó, rondan entre el 5% y el 6% anual. El plazo para ingresar en el mercado primario, la primera venta directa del título, vence el jueves 24 de septiembre a las 13.

Presentación internacional La operación fue presentada este martes por videollamada en un encuentro organizado por JP Morgan, con traductores para atender consultas de fondos extranjeros. La exposición estuvo encabezada por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, junto con su equipo técnico. Gutiérrez afirmó que la provincia mantiene cuentas equilibradas, bajo nivel de endeudamiento y disciplina fiscal, elementos que, según dijo, respaldan la capacidad de pago de la emisión.

El ministro señaló que la principal garantía de la colocación es el desempeño de la minería local, con proyectos en desarrollo como Vicuña. Según las estimaciones presentadas por el Gobierno en esa instancia, el avance minero aportaría a la provincia unos 50 millones de dólares anuales adicionales por regalías y mayor actividad económica a partir de los próximos años. Después del cierre del mercado primario, quienes quieran participar deberán hacerlo en el mercado secundario, comprando el bono a otro tenedor.