La Provincia cerró la emisión con una tasa del 9,55% y más de 1.000 millones de dólares en ofertas. Participaron cerca de 80 inversores extranjeros.

La Provincia de San Juan completó este jueves 24 de septiembre la colocación internacional del Bono San Juan por 600 millones de dólares, con cerca de 80 inversores extranjeros entre los compradores. Según fuentes oficiales, los recursos se destinarán a financiar obras de infraestructura provincial.

La operación registró una demanda superior al monto adjudicado y reunió ofertas por 1.037 millones de dólares, más del 70% por encima de lo finalmente colocado. Entre los interesados hubo bancos, aseguradoras y fondos de pensión, además de inversores nacionales que presentaron propuestas por unos 360 millones de dólares.

Entre las primeras señales de la colocación apareció un fondo de pensión de California, que inició con una orden por 50 millones de dólares y luego compró 15 millones. También figuran entre los compradores J.P. Morgan, Santander y MetLife, de acuerdo con el detalle informado por la Provincia.

Contexto financiero

La emisión se concretó en un escenario de tasas elevadas en el Tesoro de Estados Unidos y con el Riesgo País por encima de los 550 puntos. Desde el Gobierno provincial atribuyeron el interés de los inversores a los números fiscales de San Juan y a las perspectivas de los proyectos mineros de cobre en la provincia. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, siguió desde Nueva York las últimas horas de la operación.

La colocación cerró con un cupón del 9,55% y un plazo de nueve años, con vencimiento en 2035. El bono pagará intereses cada seis meses y el capital se devolverá bajo un esquema de soft bullet, es decir, con concentración de pagos en los últimos años: 33% en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante en 2035.

Próximos pasos

Desde Casa de Gobierno señalaron que no evalúan una nueva emisión de bonos en el corto plazo. También indicaron que, si la provincia necesitara más dólares, existen otras fuentes de financiamiento disponibles para recurrir.