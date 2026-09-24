La provincia cerró una emisión con demanda por más de un billón de dólares. La tasa de cupón fue de 9,55% y participaron 67 fondos e inversores.

El Gobierno provincial oficializó este jueves la colocación de 600 millones de dólares en el mercado internacional, en una operación que, según la comunicación oficial, recibió una demanda superior a un billón de dólares. La emisión se cerró con una tasa de cupón de 9,55%, de acuerdo con los datos difundidos por la administración provincial.

Desde la Provincia sostuvieron que la colocación fue posible por el perfil crediticio de San Juan, al que atribuyeron “sólidos números fiscales” y perspectivas favorables de la economía local vinculadas con la minería. Esa lectura oficial ubica la operación en un contexto de financiamiento externo en el que la capacidad de acceso al mercado depende de la percepción de riesgo de cada emisor.

Contexto financiero La comunicación provincial enmarcó la colocación en un escenario internacional y local adverso, con la tasa a 10 años del bono del Tesoro de Estados Unidos en 5,15% y el riesgo país en 567, cifra que la propia provincia asoció a una tasa equivalente de 10,82%. En ese marco, el Gobierno sanjuanino afirmó que el costo conseguido para la emisión quedó por debajo de ese parámetro de referencia.

Participación de inversores La jornada contó, según el detalle oficial, con el acompañamiento de inversores locales por 360 millones de dólares. Además, participaron 67 fondos e inversores, un dato que la Provincia presentó como señal de interés por el instrumento colocado en el exterior.

Próximo escenario La operación deja a San Juan con financiamiento obtenido en el mercado internacional y con un costo definido en 9,55%, mientras la atención queda puesta en el destino de esos recursos y en el impacto que puedan tener sobre la estrategia fiscal y de inversión provincial. El dato central a seguir será la aplicación concreta de los fondos y su efecto sobre las cuentas públicas y la actividad vinculada a la minería.