La provincia volverá al mercado externo con un bono a 2035. Analistas estiman una tasa de entre 9% y 9,5% y destacan su perfil fiscal y minero.

San Juan saldrá este jueves a captar hasta u$s600 millones en Nueva York, en su primera colocación de deuda externa desde los 90. La operación se concreta después de más de un mes de reuniones con inversores para medir demanda y fijar condiciones de salida. El título, bajo legislación neoyorquina, tendrá vencimiento en 2035 y amortización en tres cuotas anuales iguales.

Perfil fiscal y destino

La emisión busca financiar obras vinculadas con la minería y se apoya, según los analistas citados, en la solidez fiscal de la provincia y en el ingreso de divisas por exportaciones mineras. PPI señaló que San Juan registró en el segundo trimestre un superávit primario de 0,9% y financiero de 0,3%, y remarcó que entre las quince provincias con deuda internacional emitida sólo seis son hoy superavitarias. La firma agregó que las regalías representan apenas el 2,5% de los ingresos totales provinciales, con margen para crecer si avanzan grandes proyectos mineros.

Lectura del mercado

Para Facimex, San Juan lideraba al primer trimestre el ránking de solidez fiscal-financiera que elaboró el bróker, por el superávit financiero sostenido durante dos décadas y una deuda neta de liquidez estructuralmente negativa. La firma indicó, sin embargo, que la provincia deberá construir un track record, es decir, un historial de cumplimiento en el mercado internacional, porque estuvo mucho tiempo fuera de ese segmento. En ese marco, ubicó al nuevo bono entre los subsoberanos con mayor potencial dentro de la plaza local.

En cuanto al precio de salida, Facimex calculó que un cupón indicativo de 9% dejaría una tasa efectiva anual de 9,2% y un modified duration de 5,6 años, con un Z spread de 399 puntos básicos, es decir, la diferencia de rendimiento frente a un bono de referencia. La firma sostuvo que, por la calidad crediticia de la provincia, el título debería operar más cerca de una curva con Z spread en torno a 330 puntos, lo que abriría una compresión de precio superior al 3%.

Comparación con otras emisiones

PPI tomó como referencia la colocación de Neuquén de julio, por u$s500 millones a 8 años y un rendimiento de 7,7%, y estimó que San Juan debería pagar una prima de al menos 100 puntos sobre ese antecedente. Por eso ubicó un piso cercano al 9% y un rango de comodidad entre 9,4% y 9,5% para participar. Max Capital, en tanto, calculó un rango de 9% a 9,2% y sostuvo que, por tratarse de un emisor debutante sin historial crediticio, el bono podría terminar algo por encima de ese nivel.

La colocación se inscribe en una serie de emisiones provinciales y corporativas que se aceleró tras el triunfo electoral de Javier Milei en las legislativas de octubre. Desde entonces, las provincias emitieron u$s4.150 millones y, según datos del Banco Central, hasta fines de agosto el total acumulado entre empresas y provincias en el mercado local y externo alcanzaba u$s20.200 millones, de los cuales u$s15.800 millones ya habían sido liquidados en el mercado de cambios. Ese flujo se traduce en mayor oferta de divisas y en un refuerzo de reservas, una variable que el mercado seguirá de cerca cuando se concrete la operación sanjuanina.