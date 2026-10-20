La primera Ronda de Negocios RIGI se realizará el 29 de octubre en Rosario y reunirá a representantes de 41 compañías vinculadas a grandes inversiones. En San Juan, los empresarios valoran la posibilidad de acceder a nuevos clientes y ampliar mercados, aunque advierten sobre las dificultades para diferenciarse entre una gran cantidad de inscriptos y la necesidad de respetar el desarrollo de proveedores locales.

Las opciones de negocios serán amplias

La primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el próximo 29 de octubre en Rosario, Santa Fe, despertó un marcado interés entre los proveedores mineros e industriales de San Juan. La convocatoria, organizada por el Ministerio de Economía de la Nación, busca acercar a las empresas argentinas a los proyectos de gran escala que demandarán bienes, servicios, tecnología, energía e infraestructura en los próximos años.

Sin embargo, entre los empresarios sanjuaninos conviven las expectativas de ampliar sus oportunidades comerciales con algunas dudas sobre el alcance concreto que tendrá el encuentro. La cantidad de empresas inscriptas, el tiempo disponible para presentar sus productos y servicios y la competencia de proveedores de otras provincias y del mundo aparecen entre las principales preocupaciones del sector.

La iniciativa reunirá a representantes de 41 compañías con proyectos presentados bajo el RIGI, además de empresas mineras y grandes contratistas vinculados a la minería, la industria y la infraestructura. El objetivo es vincular las necesidades de compras y abastecimiento de esas inversiones con la oferta de firmas nacionales. También habrá espacios para establecer relaciones comerciales entre los propios proveedores.

CAPRIMSA: oportunidades con respeto por los proveedores provinciales

El presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy, confirmó que la entidad recibió la invitación directamente del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Minería y de contactos con el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.

Godoy consideró positiva la iniciativa como herramienta para acercar a las empresas proveedoras a los grandes proyectos de inversión. No obstante, planteó que el desarrollo de la cadena de valor minera requiere contemplar la participación de las cámaras y respetar el entramado productivo de las provincias donde se desarrollan los emprendimientos.

La posición del dirigente apunta a que la vinculación comercial no se limite a una reunión entre compradores y potenciales proveedores, sino que también considere las relaciones construidas en los territorios donde operan las compañías mineras.

En ese sentido, Godoy señaló que existe coincidencia con representantes de la Secretaría de Minería nacional respecto de la importancia de que las empresas proveedoras puedan acceder a las oportunidades de negocio, siempre con respeto por las provincias.

CAPRIMSA prevé la participación de alrededor de 70 empresas del sector. La cifra refleja el interés que generó la convocatoria entre los proveedores sanjuaninos, que buscan posicionarse frente a las grandes inversiones y ampliar sus posibilidades de contratación.

La UISJ apuesta al contacto directo y a nuevos mercados

Desde la Unión Industrial de San Juan (UISJ), su presidente, Leonardo de la Vega, destacó la posibilidad de establecer relaciones comerciales directas con quienes toman las decisiones de compra dentro de las compañías.

El dirigente consideró que la ronda permitirá “poder vincularse en forma directa con los operadores, con toma de decisión”, una instancia que podría facilitar el acceso a información sobre las demandas de los proyectos y los requisitos necesarios para incorporarse a sus cadenas de abastecimiento.

De la Vega también señaló la importancia de identificar oportunidades con operadores distintos de los que ya trabajan en la provincia. La búsqueda de nuevos clientes constituye uno de los principales atractivos del encuentro para las empresas locales, que pretenden ampliar su cartera comercial y reducir la dependencia de un número limitado de compradores.

En la misma línea, Hugo Goransky, quien participará en representación de la UISJ y de la Unión Industrial Argentina (UIA) nacional, ratificó el interés del sector industrial por integrarse a la cadena de valor minera.

“Vamos a participar, creemos en la cadena de valor minero, si uno no se muestra no te ven y eso no es bueno”, sostuvo.

Su planteo resume una de las principales razones por las que los proveedores consideran importante estar presentes: las empresas que aspiran a trabajar con los grandes proyectos necesitan dar a conocer sus capacidades, presentar sus servicios y establecer contactos con los responsables de las contrataciones.

La cantidad de inscriptos y la competencia, entre las dudas

A pesar de las expectativas, algunos empresarios mantienen una mirada cautelosa sobre los resultados que puede ofrecer la ronda. Una de las preocupaciones está relacionada con la gran cantidad de compañías interesadas en participar y el tiempo que cada proveedor tendrá para presentar su propuesta ante las operadoras y contratistas. Según explicaron fuentes consultadas, a varios días de realizarse el evento, hay problemas de alolamiento en la zona.

En un encuentro con numerosos participantes, el acceso a las empresas compradoras y la posibilidad de mantener reuniones comerciales concretas serán factores determinantes. Para los proveedores, no alcanza con estar presentes: también necesitan lograr que sus productos y servicios sean conocidos por quienes definen las contrataciones.

Otra inquietud está vinculada con la competencia de empresas de otras provincias. Los empresarios sanjuaninos reconocen que la ronda puede abrir nuevas oportunidades, pero también facilitará que firmas de otros puntos del país se presenten ante las compañías que desarrollan grandes inversiones en la región.

Este escenario vuelve a poner en discusión la participación de los proveedores locales en la expansión de la actividad minera. El desafío consiste en transformar el crecimiento de las inversiones en contratos para las empresas radicadas en San Juan, con capacidad para ofrecer bienes y servicios competitivos y cumplir con las exigencias técnicas, operativas y financieras de los proyectos.

Las operadoras expondrán sus criterios de contratación

La agenda de la jornada incluirá la participación de Vicuña, Rio Tinto y Glencore, que compartirán sus experiencias sobre el desarrollo de proveedores, la integración a las cadenas de valor y los criterios que consideran para incorporar nuevas empresas.

Este espacio será especialmente relevante para los participantes, porque permitirá conocer de primera mano qué condiciones deben reunir los proveedores para convertirse en potenciales contratistas de las grandes inversiones.

También está prevista la participación de los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy en un panel sobre los principales desafíos y oportunidades de la industria minera. La presencia de Marcelo Orrego estaría condicionada por compromisos internacionales previos.

Además, se abordarán las oportunidades que genera el crecimiento de la actividad minera, con representantes de cámaras empresariales y entidades industriales. Otro de los paneles estará dedicado a las herramientas de financiamiento disponibles para las empresas, con participación de representantes del Sistema de Garantías, el Mercado de Capitales y el sector financiero.

El acceso al financiamiento constituye un aspecto relevante para los proveedores que buscan incorporarse a grandes proyectos, ya que la posibilidad de responder a contratos de mayor escala puede exigir recursos para inversiones, equipamiento y capital de trabajo.

El desafío de convertir los contactos en negocios

La participación de las empresas sanjuaninas en Rosario representa una oportunidad para mostrar capacidades, conocer las necesidades de las grandes compañías y establecer vínculos comerciales que podrían extenderse más allá de la jornada.

No obstante, entre los proveedores existe una expectativa que va más allá de la convocatoria: que el contacto directo con las operadoras se traduzca en oportunidades concretas de contratación y no quede limitado a un intercambio inicial de información.

Las posiciones de CAPRIMSA y de la UISJ muestran dos dimensiones complementarias del desafío. Por un lado, la necesidad de facilitar el acceso a los responsables de compras y explorar nuevos mercados. Por otro, la importancia de que la expansión minera contemple a las empresas de las provincias donde se desarrollan los proyectos.

La ronda de negocios permitirá poner a prueba cuánto puede aportar este mecanismo para acercar la demanda de las grandes inversiones a la oferta industrial argentina. Para los proveedores sanjuaninos, el resultado no se medirá solamente por la cantidad de reuniones o contactos obtenidos, sino por las posibilidades reales de incorporarse a las cadenas de abastecimiento en un escenario de creciente competencia empresarial.