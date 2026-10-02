En el marco de Expo Innova Cuyo 2026, se realizó en San Juan el lanzamiento oficial de la 38ª edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan, una instancia orientada a la evaluación y reconocimiento de la calidad de los vinos participantes.
La presentación tuvo lugar en la sala de reuniones del stand del Gobierno de San Juan y reunió a público asistente a la feria, periodistas y productores. El acto fue encabezado por representantes del Centro de Enólogos, del Consejo Profesional de Enólogos y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.
En paralelo, el concurso ya atraviesa su etapa de degustación. Según se informó, el proceso comenzó durante esta semana y continuará en los próximos días en la sede del Consejo Profesional de Enólogos, sobre avenida Rawson. Esa fase define la evaluación de los vinos inscriptos y constituye el paso previo a la definición de las medallas.
Agenda técnica Como parte del cronograma, el 20 de octubre, a las 15, se realizará un simposio técnico en la Sala de Vicegobernadores. La actividad se integra a la programación del certamen y funciona como instancia de intercambio sobre criterios de evaluación y aspectos técnicos vinculados a la actividad enológica.
Cierre y premiación El cierre de esta edición está previsto para el viernes 23 de octubre, con la tradicional cena de premiación. En ese encuentro se entregarán los reconocimientos a los vinos que obtengan las distintas medallas del concurso, en una instancia que marca la conclusión formal de la competencia.