El certamen ya está en etapa de degustación en la sede del Consejo Profesional de Enólogos. El 20 de octubre habrá un simposio técnico y el 23 se entregarán premios.

En el marco de Expo Innova Cuyo 2026, se realizó en San Juan el lanzamiento oficial de la 38ª edición del Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan, una instancia orientada a la evaluación y reconocimiento de la calidad de los vinos participantes.

La presentación tuvo lugar en la sala de reuniones del stand del Gobierno de San Juan y reunió a público asistente a la feria, periodistas y productores. El acto fue encabezado por representantes del Centro de Enólogos, del Consejo Profesional de Enólogos y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.

En paralelo, el concurso ya atraviesa su etapa de degustación. Según se informó, el proceso comenzó durante esta semana y continuará en los próximos días en la sede del Consejo Profesional de Enólogos, sobre avenida Rawson. Esa fase define la evaluación de los vinos inscriptos y constituye el paso previo a la definición de las medallas.

Agenda técnica Como parte del cronograma, el 20 de octubre, a las 15, se realizará un simposio técnico en la Sala de Vicegobernadores. La actividad se integra a la programación del certamen y funciona como instancia de intercambio sobre criterios de evaluación y aspectos técnicos vinculados a la actividad enológica.

Cierre y premiación El cierre de esta edición está previsto para el viernes 23 de octubre, con la tradicional cena de premiación. En ese encuentro se entregarán los reconocimientos a los vinos que obtengan las distintas medallas del concurso, en una instancia que marca la conclusión formal de la competencia.