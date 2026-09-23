San Juan. Juan Ignacio Ponelli, CEO y fundador de AgroFides, participó el 16 de septiembre de la “Clínica de casos: Costos y gestión en vitivinicultura, pistacho y minería”, organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ). La actividad se realizó en la sede de la entidad y reunió a profesionales matriculados y estudiantes avanzados de Ciencias Económicas. El encuentro se centró en experiencias concretas de gestión y costos en tres sectores con peso en la matriz productiva provincial.

Rentabilidad y escala

Durante su exposición, Ponelli sostuvo que el análisis del negocio del pistacho parte de un rendimiento promedio de entre 3.000 y 3.500 kilos por hectárea. Según explicó, al momento de iniciar el fideicomiso, a fines de 2025, el kilo de pistacho en verde estaba en torno a los US$6 y actualmente se ubica entre US$7 y US$8. Con ese cálculo, y tomando un escenario conservador de 3.500 kilos a US$6, menos unos US$6.000 de costos operativos anuales, estimó un margen de alrededor de US$15.000 por hectárea.

Sobre una inversión total de US$75.000, afirmó que esa estructura representa una rentabilidad anual cercana al 20% en dólares, con cosechas todos los años. La exposición buscó mostrar la lógica económica de proyectos agrícolas de escala y la relación entre inversión inicial, costos operativos y retorno esperado. En ese marco, el pistacho fue presentado como un cultivo con potencial de expansión dentro de la provincia.

Demanda internacional

Ponelli también vinculó el negocio con la evolución del mercado global de alimentos. Sostuvo que “la producción global de alimentos va a tener que crecer un 60% para 2050” y planteó que AgroFides se prepara para una nueva etapa de expansión. Según indicó, el master plan de la empresa prevé incorporar entre 100 y 300 hectáreas por año. El objetivo, dijo, es acompañar el crecimiento de la demanda y posicionar a la Argentina como un referente mundial en la producción de pistacho.

En su intervención, el empresario señaló además que las condiciones agroclimáticas de San Juan favorecen el desarrollo del cultivo. A la vez, advirtió que uno de los desafíos de este tipo de proyectos pasa por el diseño de herramientas financieras adecuadas para inversiones de largo plazo, dado el tiempo que requiere una plantación hasta entrar en producción. Ese punto resulta central para la viabilidad de emprendimientos que demandan capital inicial elevado y recuperación diferida.

Otros expositores

La clínica también contó con la participación de Hugo Carmona, Jimena Andrieu, Ariel Lucero, Nicolás Bareta y Alfredo Sánchez, quienes abordaron casos vinculados con vitivinicultura, pistacho y minería. La actividad se desarrolló de manera presencial en la sede del CPCESJ y reunió a profesionales, estudiantes y referentes de distintas actividades productivas. El eje común fue el análisis de costos, gestión y decisiones de inversión en sectores con incidencia en la economía sanjuanina.