Las tasas en pesos se movieron en septiembre y ampliaron la brecha entre bancos y billeteras virtuales. El rendimiento depende de la tasa, la disponibilidad del dinero y las condiciones de cada plataforma.

Las tasas en pesos volvieron a moverse en septiembre y ampliaron las diferencias entre las opciones disponibles para hacer rendir los ahorros sin asumir riesgos. Un mismo monto puede generar resultados distintos según el banco elegido o el instrumento que se use.

La diferencia principal está en la disponibilidad del dinero. El plazo fijo tradicional fija la tasa desde el momento en que se constituye y obliga a esperar el vencimiento para retirar el capital, mientras que las cuentas remuneradas y los fondos de la mayoría de las billeteras virtuales permiten sacar el dinero en cualquier momento.

El Banco Central (BCRA) tiene un comparador que muestra la tasa nominal anual (TNA, el porcentaje de interés que paga cada entidad en un año) para plazos fijos online a 30 días. Según los valores relevados en septiembre, Banco Nación ofrece un 18,75%, Banco Provincia llega al 21% bajo ciertas condiciones y Reba paga hasta 24%.

Con esas tasas, colocar $500.000 durante 30 días deja unos $7.705 de interés al 18,75%, cerca de $8.630 al 21% y alrededor de $9.863 al 24%. Son cálculos aproximados sobre la tasa nominal anual.

Entre la opción más baja y la más alta, la diferencia por colocar los mismos $500.000 durante un mes ronda los $2.158. Por eso conviene comparar antes de elegir dónde dejar el dinero.

Las billeteras virtuales funcionan distinto: el dinero queda disponible para pagar o transferir mientras genera un rendimiento. En septiembre, varias superaron el 20% anual: Global66 pagó 22,34%, Lemon 21,17%, Ualintec 20,73%, Adcap 20,63% y Prex 20,56%.

Ese rendimiento corresponde a fondos comunes de inversión y puede cambiar día a día, a diferencia de la tasa fija del plazo fijo. Además, cada plataforma tiene sus propias condiciones: algunas remuneran solo hasta cierto saldo o aplican tasas promocionales por tiempo limitado.

Antes de elegir conviene mirar más que la tasa: cuánto tiempo se puede dejar el dinero sin tocar, si hay chances de necesitarlo antes, hasta qué monto paga cada entidad y si la tasa es fija o puede cambiar. En el plazo fijo, además, el BCRA aclara que la tasa varía según el monto y el plazo elegido.

Para una familia sanjuanina que sabe que no va a necesitar esos pesos en 30 días, lo que más importa es asegurar la mejor tasa posible desde el arranque. Para quien puede llegar a necesitar el dinero antes, la disponibilidad inmediata que ofrecen las billeteras suele pesar más que unos puntos extra de rendimiento.