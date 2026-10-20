El Juzgado Laboral N° 17 ordenó a Fate pagar $1.200 millones en salarios adeudados a 200 trabajadores tras el cierre de la fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La resolución dispuso que los haberes correspondientes al período entre marzo y junio de 2026 deben acreditarse este viernes. El fallo se dictó en el marco del conflicto por el cierre de la planta y de las presentaciones cruzadas entre la empresa y el sindicato.

Fondos embargados y alcance del fallo

La medida judicial estableció que el pago se concrete con fondos embargados preventivamente a la compañía. Según lo resuelto, la decisión no alcanza a los empleados que firmaron acuerdos de retiro voluntario. En paralelo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció que apelará el monto fijado y mantendrá sus reclamos por los salarios posteriores al cierre. El gremio sostuvo que la resolución confirma su postura de que el cierre fue un lock out patronal, expresión que refiere al cierre dispuesto por la parte empleadora en un conflicto laboral.

Disputa por el monto

La resolución se produjo después de las presentaciones de la organización gremial y de la empresa perteneciente a Javier Madanes Quintanilla, que mantenían diferencias sobre el monto de los salarios reclamados. El SUTNA había exigido $1.800 millones, mientras que Fate sostuvo que la suma correspondiente era de $600 millones. Frente a esas posiciones, el tribunal fijó un monto intermedio de $1.200 millones y dispuso su transferencia para garantizar el pago de los haberes pendientes. El sindicato anticipó que continuará con su demanda inicial y que la compañía también podría recusar el fallo.

Antecedentes del conflicto

La resolución también dio cumplimiento a lo ordenado por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en el expediente abierto tras el cierre de la planta. La presentación sindical se apoyó en un convenio de estabilidad laboral firmado en mayo de 2025, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026, por el cual Fate había recibido beneficios impositivos estatales a cambio de no efectuar cesantías durante ese período. El cierre de la fábrica de San Fernando afectó originalmente a unos 920 trabajadores y derivó en un conflicto judicial y gremial que sigue abierto.

Próximas presentaciones

El SUTNA, que lidera Alejandro Crespo, celebró la medida y la consideró favorable a la posición de los trabajadores. Al mismo tiempo, anunció que insistirá con la nulidad de los acuerdos de retiro voluntario y que presentará una nueva acción judicial para reclamar los salarios posteriores al 1° de julio de 2026. También buscará que se declare el lock out ofensivo y que se reabra la fábrica, a la que definió como la única productora de neumáticos para el transporte en Argentina. La continuidad del caso dependerá de las apelaciones y de las nuevas presentaciones anunciadas por ambas partes.