La empresa comenzó a notificar por SMS a clientes móviles que su servicio cambiará de prestador. El traspaso responde a condiciones fijadas en la compra de Telefónica por Telecom.

Cerca de 6 millones de clientes móviles de Movistar empezaron a recibir un mensaje de texto que les informa que su línea pasará a otra empresa. El SMS llega desde el remitente Tuenti y vincula el cambio con una disposición del Tribunal de Defensa de la Competencia, dictada en el marco de la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom Argentina.

El aviso no consigna una fecha exacta para cada línea, pero confirma que el servicio dejará de estar a cargo del prestador actual. El texto señala que, por la medida adoptada en la operación de compra, "tu servicio será brindado por otro proveedor", y presenta a Tuenti, operada por CPS Comunicaciones S.A. (CUIT 30-69685097-2), como la empresa que tomará la atención.

La comunicación oficial agrega que el servicio seguirá "con la misma calidad y condiciones". Junto con esa definición, el SMS informa los canales de contacto para quienes necesiten más datos sobre el cambio o quieran darse de baja sin costo. También aclara que el número desde el que se envía el mensaje no admite respuestas.

Canales de consulta Para consultas, el mensaje deriva a los clientes al 0800-321-0700, al código corto *700 y a un enlace de Movistar. Según el texto, cualquier duda debe resolverse por esos canales, ya que el remitente no recibe respuestas. El aviso tampoco precisa cambios en planes, precios, equipos o facturación. Esos detalles, de acuerdo con la comunicación, se informarán a cada cliente durante el traspaso.

Antecedentes regulatorios El cambio se origina en la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom, por USD 1.245 millones, una operación que quedó sujeta a condiciones de los organismos de competencia antes de su aprobación definitiva. La preocupación de las autoridades fue la concentración del mercado, dado que Telecom opera también la marca Personal y compite con Claro. Por eso, la compañía debió ceder una parte de la cartera adquirida.

La transferencia incluye alrededor de 6 millones de líneas móviles y 200.000 accesos de internet fija. Todavía restan pasos formales, entre ellos la firma de los contratos definitivos y la presentación del acuerdo ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC). La empresa que recibirá esos clientes y activos es Metrotel, que usará la marca Tuenti para entrar al mercado de telefonía móvil.

Operación empresaria El directorio de Telecom aceptó una oferta de Metrotel valuada en USD 450 millones, después de que la ANC aprobara a esa compañía como posible compradora. Metrotel también modificó su composición accionaria: el 51% quedó en manos de Luis María Blaquier y Sebastián Caputo, a través de Nippur Fiber Holding, y el 49% restante lo compró Beacon, cuyo principal accionista es Ralph Booth. Los fondos Blackstone y Riverwood Capital dejaron de participar en la empresa.

La salida de la marca Movistar en este segmento no tendrá una fecha única: cada cliente recibirá su propio aviso a medida que avance el proceso. Quien reciba el SMS y tenga dudas, o quiera cancelar el servicio sin cargo, puede llamar al 0800-321-0700 o marcar *700 antes de que se concrete el cambio.