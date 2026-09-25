La compañía espera la habilitación del Banco Central antes de fin de año. El cambio le permitiría operar con cuentas sueldo, crédito y servicios para pymes.

Mercado Pago sería autorizado como banco antes de fin de año, según adelantó Juan Curutchet, director del Banco Central. La definición ubicaría a la empresa entre los nuevos actores del sistema financiero formal, después de las aprobaciones recientes de Cocos y Revolut. De concretarse, el paso modificaría su alcance operativo y su encuadre regulatorio.

El dato fue confirmado por el funcionario en línea con lo publicado por iProUP, que había ubicado en noviembre el plazo para la aprobación de la licencia. Según el texto original, en la industria se considera que solo restan “cuestiones formales” para completar el trámite. Para la compañía, la habilitación abriría el acceso a productos bancarios que hoy no puede ofrecer bajo su esquema actual.

Escala y migración

El principal cambio sería la conversión de sus 25 millones de cuentas virtuales (CVU, clave virtual uniforme) en cuentas bancarias (CBU, clave bancaria uniforme). Si eso ocurre, pasaría a ser el banco con más cajas de ahorro y cuentas corrientes de la Argentina, de acuerdo con el Informe de Entidades Financieras del BCRA. En ese ranking, Banco Nación figura con 21.868.883 cuentas, Banco Provincia con 13.464.620, Galicia con 11.231.919 y Macro con 9.732.105.

El antecedente inmediato es el de Ualá, que informó haber terminado de migrar sus cuentas a CBU tres años después de recibir la aprobación por la compra de Uilo Bank. En este caso, Diego Kupferberg, experto en negocios digitales, sostuvo que el proceso podría ser más ágil. Según explicó a iProUP, la empresa podría ofrecer cajas de ahorro bancarias y mantener el alias de los usuarios para que la experiencia no cambie.

Productos y fondeo

Kupferberg señaló además que el cambio de fondo es jurídico: el saldo dejaría de ser una cuotaparte de un fondo común y pasaría a ser un depósito bancario, con cobertura de la garantía de depósitos. Ese punto, según su análisis, desarma uno de los argumentos que los bancos usaron contra las billeteras. Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, agregó que la lógica del negocio empuja hacia una tarjeta de débito y hacia las cuentas sueldo, un producto que la reforma tributaria volvió a descartar para las fintech.

La cuenta sueldo aparece como el principal motor para convertirse en banco, porque permite captar salarios y reducir un paso en la relación con el cliente. Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, la masa salarial roza los $20 billones mensuales, equivalentes a u$s12.000 millones. Kupferberg afirmó que, con esa base, Mercado Pago podría ofrecer remuneración desde el primer día de cobro, adelanto de sueldo instantáneo, créditos con descuento de haberes y beneficios dentro del ecosistema de Mercado Libre.

Competencia y próximos pasos

Balatti sostuvo que también podría abrir una línea de banca empresa, con integración por API (interfaz de programación de aplicaciones) para liquidación, acreditación inmediata y un solo proveedor para cobros, pagos a proveedores y sueldos. En paralelo, Iván Bolé, abogado y especialista del sector fintech, señaló que la licencia permitiría operar bajo el régimen de entidades financieras sin abandonar el negocio de pagos, adquirencia, procesamiento, marketplace, servicios tecnológicos o soluciones para comercios. El texto original también menciona que la compañía podría sumarse a organismos bancarios y mantener su pertenencia a la Cámara Argentina de Fintech, presidida por Paula Arregui.

El avance regulatorio abre, además, una discusión sobre la infraestructura del sistema. Kupferberg indicó que COELSA, la compensadora que procesa transferencias, pagos QR con saldo en cuenta y echeqs, podría quedar como otro foco de tensión institucional, mientras que MODO seguiría fuera de su alcance societario. El cierre del trámite en el Banco Central sería el paso que defina si Mercado Pago pasa de billetera a banco y si esa transición se concreta en noviembre o antes de fin de año.