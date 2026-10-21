El INDEC informó que los sueldos crecieron 2,7% en agosto, por encima del 1,7% de inflación. En la comparación anual, los registrados siguen por debajo de los precios.

Los salarios subieron 2,7% en agosto de 2026 y superaron la inflación mensual, que fue de 1,7%, según el Índice de salarios del INDEC difundido este miércoles. En los últimos doce meses, el incremento fue de 35,6% y en lo que va del año acumuló 25,1%. Pese a esa mejora mensual, los sueldos registrados continúan por debajo de los precios en la comparación interanual.

Desempeño por sector La suba de agosto se explicó por aumentos de 2,8% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 3,0% en el sector privado no registrado. En conjunto, los trabajadores registrados —privados y estatales— mejoraron 2,6%. En el caso de los privados registrados, fue la mayor suba mensual desde abril, cuando habían aumentado 4%.

Balance frente a la inflación En agosto, todos los segmentos le ganaron a la inflación del mes. El índice total mostró una mejora real de 1,0%, mientras que los privados registrados avanzaron 1,1% en términos reales. Sin embargo, la comparación interanual muestra una pérdida de poder adquisitivo para los salarios registrados, que crecieron 30,4% frente a una inflación de 33,5% en doce meses. Eso implica una caída real de 2,3%; en los privados registrados la merma fue también de 2,3% y en los estatales, de 2,4%.

Rezago del trabajo no registrado En lo que va de 2026, el sector público acumula una mejora real de 2,1%, mientras que los privados registrados quedan 0,7% por debajo de la inflación del período, que fue de 21,3%. El índice total exhibe una mejora interanual real de 1,6%, aunque ese resultado está impulsado por los trabajadores no registrados, cuyos ingresos subieron 55,4% en un año. El INDEC aclaró que ese componente tiene un rezago de cinco meses porque se calcula con datos de la Encuesta Permanente de Hogares y no refleja lo cobrado en agosto, sino la evolución de meses anteriores.

Sector público y medición Dentro del sector público, los salarios del Estado nacional, sin universidades, subieron 1,9% en agosto, contra 2,6% de los provinciales. En doce meses, los estatales nacionales aumentaron 26,3%, siete puntos menos que la inflación, lo que equivale a una pérdida real de 5,4%; es el peor resultado entre los sectores relevados. Los provinciales subieron 30,0% y registran una caída real de 2,6%. El índice de salarios del INDEC mide la evolución de los sueldos pagados en la economía, aislando cambios por horas trabajadas, ausentismo o premios por productividad, y se compone del sector privado registrado (50,2% del total), el público (29,9%) y el privado no registrado (19,9%).