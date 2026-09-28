El ministro de Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, confirmó que este miércoles se completa la liquidación del bono internacional por 600 millones de dólares que tomó la provincia, con autorización previa de la Cámara de Diputados local. La colocación se hizo entre inversores institucionales y quedó pactada a nueve años, en un contexto de búsqueda de financiamiento para infraestructura. Según el funcionario, el destino de los fondos quedó acotado a obras viales, energéticas e hídricas.

El título fue emitido con una tasa del 9,55% anual y bajo formato soft bullet, es decir, con devolución del capital concentrada hacia el final del plazo. El esquema prevé tres pagos iguales del 33%, de unos 200 millones de dólares cada uno, en 2033, 2034 y 2035. Gutiérrez señaló que la demanda superó lo previsto, con ofertas por más de 1.000 millones de dólares en la pantalla de Bloomberg.

Ventana de mercado

El ministro explicó que la provincia aceleró la salida al mercado ante el riesgo de que una suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos cerrara la ventana de financiamiento. En ese marco, sostuvo: “Lo que ha sucedido el jueves ha sido una confirmación por parte del mercado internacional de que la provincia es una buena provincia que tiene buen crédito y que tiene un futuro bastante importante a partir de la minería”. La operación quedó así vinculada a la estrategia financiera provincial y al horizonte de inversión asociado a los proyectos mineros.

Cuentas provinciales

En el frente fiscal, Gutiérrez describió un escenario de dificultad en la coparticipación automática por el enfriamiento del consumo en el país. Dijo que los ingresos ligados al IVA siguen cayendo en términos reales frente a la inflación, lo que obligó a un control estricto de las cuentas provinciales. En paralelo, afirmó que las exportaciones mineras, impulsadas por el cobre, podrían pasar de los 1.800 millones de dólares de 2025 a entre 14.000 y 15.000 millones de dólares anuales hacia 2035.

Destino de los fondos

El ministro remarcó que los 600 millones de dólares no podrán usarse para gastos corrientes ni para aumentos salariales del sector público. “El dinero que viene, viene exclusivamente para obras de infraestructura, así como el acuerdo que se hizo con Vicuña de 250 millones de dólares, o sea que tienen un destino específico”, explicó. También adelantó que la provincia abrirá licitaciones para rutas provinciales y nacionales, infraestructura eléctrica y obras hídricas. El próximo paso será la ejecución de esas obras, una vez efectivizada la liquidación del bono esta semana.