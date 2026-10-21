El sector proyecta el mayor nivel de ventas de su historia. La demanda se apoya en el costo de uso y en el reparto a domicilio.

El mercado de motovehículos en Argentina se encamina a cerrar 2026 con unas 900.000 unidades patentadas, según la proyección sectorial citada por Ámbito. La estimación se apoya en la demanda de movilidad de menor costo y en el crecimiento de la moto como herramienta de trabajo para el reparto de última milla. De concretarse, sería el mayor registro para la industria nacional.

La expansión del segmento se vincula con cambios en las pautas de movilidad urbana, atravesadas por el costo de mantenimiento, la búsqueda de traslados más ágiles y la escasez de alternativas de transporte público eficiente en algunas ciudades. En sentido inverso, el patentamiento de autos acumula en lo que va del año 435.493 unidades, un 13% menos que en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaban 500.497 vehículos. Ese contraste refuerza el desplazamiento relativo hacia las dos ruedas en parte del mercado.

Producción y escala industrial Para observar la respuesta de la oferta, Ámbito recorrió el complejo industrial del Grupo La Emilia, en la localidad homónima del partido de San Nicolás. La planta ocupa 70.000 metros cuadrados y funciona sobre la base de un edificio textil fundado hace más de 135 años, con una torre con reloj y una chimenea histórica que conviven con instalaciones fabriles y logísticas de mayor escala. En ese predio trabajan más de 640 personas en seis líneas de producción.

El complejo cuenta además con un centro propio de inyección de plásticos, fabricación de asientos y depósitos robotizados en una nave logística de 14.000 metros cuadrados adicionales. Según explicó Pablo Pellegrini, gerente comercial del Grupo La Emilia, la compañía reúne ocho marcas y alcanza un 15% del share. “Hoy tenemos entre nuestras ocho marcas un 15% del share, es interesante lo que se viene dando. Las marcas completan todos los segmentos y cada uno tiene distintas opciones de precios”, afirmó.

Financiamiento y estrategia Pellegrini sostuvo que el crédito sigue siendo una pieza estratégica para sostener el flujo de ventas, especialmente en los segmentos de mayor volumen, donde predominan los créditos personales y los instrumentos bancarios orientados al consumo masivo. También señaló que, aunque el acceso al financiamiento tuvo altibajos en el último período, la demanda se mantiene activa en distintas regiones del país. En ese mapa, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentran el mayor número absoluto de patentamientos por escala poblacional.

El ejecutivo agregó que la empresa busca aprovechar su capacidad instalada para desarrollar y proveer componentes inyectados hacia mercados limítrofes, al tiempo que amplía su perfil como grupo integral de movilidad. Esa estrategia incluye, además de las dos ruedas tradicionales y el negocio de bicicletas, una incursión inicial en la categoría de cuatro ruedas a través de las marcas Rely y Karry. En paralelo, el grupo sostiene su oferta con marcas como Motomel, Benelli, Suzuki, Morbidelli, Keeway, Malaguti, SYM y Benda.

Mix de productos y próximos pasos En el plano industrial, la planta trabaja con una gama que va desde modelos urbanos de entrada hasta unidades de mayor cilindrada, lo que exige flexibilidad operativa para alternar entre motores monocilíndricos y configuraciones más complejas. Pellegrini indicó que la compañía revisa procesos productivos y administrativos para optimizar recursos y mejorar la rentabilidad de cada unidad vendida. “Nosotros estamos reviendo todos los procesos, no solamente los productivos. Allá en Buenos Aires, donde tenemos nuestras oficinas también lo estamos haciendo, para optimizar los recursos que la empresa tiene”, puntualizó.