Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones por servicios postales crecieron 59,5% interanual. En septiembre hubo una desaceleración y la primera baja real desde la flexibilización del régimen.

Las compras de productos en el exterior a través de servicios de courier alcanzaron U$S 960 millones entre enero y septiembre de 2026 en Argentina, según un relevamiento de la consultora Analytica. Ese monto superó en U$S 66 millones el total registrado durante todo 2025 y confirma la expansión de esta modalidad de importación. La firma calculó además un aumento interanual del 59,5% en los primeros nueve meses del año.

Proyección anual De mantenerse la tendencia, Analytica estima que las importaciones por este canal podrían cerrar 2026 por encima de los U$S 1.250 millones. En septiembre, los envíos gestionados mediante servicios postales sumaron U$S 105 millones, un nivel similar al de agosto. Con ese registro, las compras superaron los U$S 100 millones mensuales durante siete meses consecutivos.

Señales de desaceleración Pese al volumen acumulado, el ritmo de expansión empezó a moderarse. Frente a septiembre de 2025, el incremento nominal fue de 2,8%, la menor variación interanual de los primeros nueve meses del año. Al descontar la inflación de Estados Unidos, las importaciones mostraron una contracción real del 0,9% interanual. Según Analytica, fue la primera caída de este tipo desde que se flexibilizaron las condiciones para comprar productos en el exterior mediante este sistema.

Marco del régimen El régimen de pequeños envíos permite importar productos por courier por un valor de hasta U$S 3.000 por operación. Los artículos deben destinarse al uso personal y no pueden tener fines comerciales. Además, la normativa fija un máximo de tres unidades de una misma especie por envío y un peso de hasta 50 kilos por paquete.

Para las primeras cinco compras anuales por persona existe una franquicia de hasta U$S 400 de valor FOB por envío. Dentro de ese límite no se pagan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque sí corresponde abonar el IVA y, cuando corresponda, los impuestos internos. El régimen no establece un límite general en la cantidad de envíos por courier, pero la modalidad de pequeños envíos queda restringida a cinco operaciones por año calendario por persona.