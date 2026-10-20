Aunque hubo más movimiento por el buen clima, el sector cerró por debajo de 2025. Antonio Parra atribuyó la caída a los precios y al menor poder de compra.

Las carnicerías de San Juan registraron una baja estimada del 15% en las ventas por el Día de la Madre, en comparación con la misma celebración de 2025. El dato surge de estimaciones del sector y marca una diferencia respecto de una de las fechas de mayor actividad comercial para el rubro. Aunque el fin de semana tuvo buen clima y más movimiento que una semana habitual, la demanda no alcanzó el nivel del año pasado.

Referencia del sector

Antonio Parra, referente del rubro y abastecedor, señaló que las condiciones climáticas acompañaron y que hubo circulación de clientes. De todos modos, sostuvo que el resultado quedó por debajo del registrado en 2025. En esa línea, resumió: “El año pasado vendimos más para el Día de la Madre”.

Precios y consumo

Parra vinculó la diferencia con el comportamiento de los precios de la carne vacuna. Según explicó, durante 2025 el valor se mantuvo estable desde febrero, lo que favoreció las compras familiares y sostuvo la demanda. “Teníamos un precio que no aumentaba desde febrero del año pasado, lo que promovía la demanda. En ese momento, el valor de la carne estaba muy acomodado para poder vender más, por lo que el año pasado fue mejor que este”, detalló. La comparación apunta a un cambio en las condiciones de compra entre ambas temporadas.

Menor margen de gasto

En 2026, en cambio, los ajustes de precios modificaron las decisiones de consumo. Según el referente del sector, parte de los compradores optó por cortes más económicos para sostener el consumo sin desbordar el presupuesto del hogar. Esa conducta refleja un escenario en el que incluso una fecha comercial fuerte no garantiza mejores resultados para el comercio minorista de carne. La variable central, de acuerdo con el sector, volvió a ser la capacidad de gasto de las familias.

Alcance del dato

La caída del 15% mencionada corresponde únicamente a una estimación de ventas durante el Día de la Madre y no mide el consumo anual de carne en San Juan. Con ese antecedente, el rubro cerró el fin de semana con más movimiento que en una semana común, pero con un balance inferior al de 2025. El comportamiento de los precios y la evolución del poder de compra quedan como las variables a seguir en las próximas semanas.