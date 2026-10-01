La recaudación tributaria nacional subió 3,7% en términos reales interanuales en septiembre, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo indicó que los ingresos públicos alcanzaron los $21,3 billones en el noveno mes de 2026, en un contexto de comportamiento desigual entre los principales tributos.

La mejora se explicó, sobre todo, por el desempeño de los impuestos vinculados al comercio exterior y a los ingresos. Al mismo tiempo, el consumo interno siguió mostrando debilidad y el IVA encadenó su undécimo mes consecutivo en terreno negativo al ser medido en términos reales. La referencia inflacionaria utilizada para la comparación fue una suba mensual estimada de 1,9% para septiembre.

Ganancias y cambios de calendario

El mayor aporte del mes fue el Impuesto a las Ganancias, que sumó $4,7 billones y mostró un avance nominal del 63,3% interanual. Desde ARCA atribuyeron ese resultado a modificaciones en el calendario de vencimientos, que alteraron la comparación con el año previo. En 2025, los pagos clave se concentraron en junio y agosto, mientras que en 2026 el esquema cambió por la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal.

El organismo detalló que en julio de 2026 impactó el saldo de la declaración jurada de personas humanas y que en septiembre ingresó el primer anticipo del período fiscal 2026. Además, la presentación del Régimen Simplificado de Ganancias fue prorrogada para el 13 de octubre de 2026. Esos movimientos incidieron en la recaudación del tributo y en la lectura interanual del mes.

Señales sobre la actividad

La recaudación total de Ganancias neta fue de $6,9 billones, con una suba nominal del 26,1%. Esa variación quedó por debajo de la inflación interanual, por lo que el tributo siguió mostrando una contracción real. El dato confirma que, aun con mejoras puntuales en algunos componentes, persisten diferencias marcadas entre la evolución de la recaudación y la dinámica del consumo.

Para los próximos meses, la variable a seguir será si la mejora real de septiembre se sostiene o si vuelve a quedar absorbida por la inflación y por la debilidad del consumo interno. También será relevante el comportamiento del IVA y el efecto de los vencimientos impositivos sobre la comparación interanual de los ingresos nacionales.