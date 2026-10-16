El Indec y la Fundación Mediterránea registraron una baja en el rendimiento por hora entre 2016 y 2025. La caída se concentró en hoteles, restaurantes y comercio, mientras minería mejoró.

El Instituto de Estadística y Censos (Indec) informó que la economía argentina produce menos por cada hora trabajada, aun cuando el tiempo destinado al trabajo aumentó. Según un análisis de la Fundación Mediterránea, la productividad laboral cayó un 6% entre 2016 y 2025, mientras las horas trabajadas subieron un 11% y los servicios de capital crecieron un 14%.

El dato importa porque muestra una expansión de recursos que no se traduce en igual proporción en producción. En términos económicos, hay más trabajo y más capital —maquinaria, equipos e infraestructura—, pero el rendimiento conjunto es inferior al de una década atrás.

Una de las variables que explica ese comportamiento es la productividad total de los factores (PTF), indicador que mide la eficiencia con la que se combinan trabajo y capital. De acuerdo con la Fundación Mediterránea, ese componente retrocedió un 7% entre 2016 y 2025, lo que confirma que no alcanza con sumar insumos si no mejora su uso.

Los sectores con mayores retrocesos

La caída no fue homogénea. Hoteles y restaurantes encabezaron los descensos con una baja del 16% en la productividad por hora trabajada, seguidos por el comercio, con un retroceso del 15%, y la construcción, con una merma del 11%. También registraron bajas la provisión de electricidad, gas y agua (-10%), la industria manufacturera (-9%) y la pesca (-8%).

En sentido contrario, la minería y la intermediación financiera mostraron mejoras del 21% y del 14%, respectivamente, en la década analizada. La evolución reciente también mostró una recuperación parcial: desde 2023, la productividad por hora trabajada aumentó un 2%, aunque sin compensar las pérdidas acumuladas en el período.

Recuperación concentrada en pocas actividades

El informe advierte que la mejora no alcanzó a la mayoría de los sectores que concentran el empleo. Las ramas cuya productividad cayó entre 2023 y el último año analizado reunieron el 71% de las horas trabajadas durante el primer trimestre de 2026. En cambio, los sectores con los mayores avances desde ese año —el agro, la minería y la intermediación financiera— representaron apenas el 8% de las horas trabajadas.

En ese marco, la Fundación Mediterránea sostuvo que la recuperación no se generaliza porque permanece concentrada en actividades con menor peso relativo en el total del empleo. El agro registró la mayor mejora desde 2023, con un salto del 41%, aunque el propio informe aclara que parte de ese resultado responde al rebote posterior a la sequía que afectó la producción en ese año.

Qué dijo el INDEC sobre 2025

La serie oficial del Indec también mostró una mejora en 2025. La PTF subió un 2,8% respecto de 2024, en lo que el organismo identificó como el primer incremento desde 2016, con la excepción de 2020, cuando la pandemia alteró la actividad económica.

Según el organismo estadístico, ese resultado estuvo asociado a un crecimiento interanual del 3,6% del valor agregado bruto (VAB) a precios básicos. Los servicios de capital aportaron 0,6 puntos porcentuales a esa variación, mientras que las horas trabajadas contribuyeron con 0,2 puntos. Aun así, con 2016 como base 100, el indicador cayó hasta 90 en 2024 y se recuperó parcialmente hasta 93 en 2025, de acuerdo con la Fundación Mediterránea.

El informe concluye que la mejora de la productividad resulta clave para sostener salarios y competitividad sin trasladar mayores costos a los precios. Para revertir la tendencia, la Fundación Mediterránea señaló como centrales la incorporación de tecnología, la innovación y una mejor organización de los procesos productivos, en un marco institucional y regulatorio que acompañe la inversión y la competencia.