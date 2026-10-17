La morosidad de las familias endeudadas con el sistema financiero se ubicó en 12,8% en agosto, prácticamente en el mismo nivel que un mes antes, cuando había sido de 12,9%. En paralelo, la mora vinculada a las tarjetas de crédito bajó 0,6 puntos porcentuales, en un contexto de caída del financiamiento por esa vía. El dato surge del último informe sobre bancos del BCRA, que describió un escenario de menor uso del crédito de consumo por parte de los hogares.

Según el organismo, el saldo total del crédito al sector privado aumentó 0,7% en términos reales en agosto, con una suba de 3,6% real interanual. Ese comportamiento incluyó incrementos tanto en el segmento en pesos, de 0,5% real, como en el de moneda extranjera, de 1,9% en moneda de origen. En ese mismo mes, las financiaciones a empresas crecieron 1,3% real entre puntas de mes.

Crédito al consumo El informe del BCRA señaló que todos los sectores de actividad incrementaron su financiamiento bancario en agosto, con mayores variaciones mensuales relativas en construcción, comercio y servicios. Para las familias, el saldo real total de crédito aumentó 0,4%, pero con resultados dispares según la línea de asistencia. Las líneas con garantía real subieron 1,8% real en préstamos hipotecarios y 0,7% en prendarios. En cambio, las líneas de consumo se redujeron 1% en tarjetas de crédito y 0,5% en préstamos personales.

La caída en el uso de tarjetas como instrumento de financiamiento aparece asociada a la necesidad de frenar la mora. De acuerdo con el texto oficial, las familias estarían dejando de usar ese medio porque no disponen de cupo o porque se encuentran cerca del límite y priorizan otras formas de cancelación, entre ellas el uso de billeteras virtuales. Esa conducta ayuda a explicar por qué la morosidad de las tarjetas mostró una baja mensual, aunque dentro de un cuadro general de dificultades para afrontar deudas.

Morosidad por segmentos La ratio de irregularidad del crédito al sector privado se mantuvo sin cambios significativos en los últimos cuatro meses y quedó en 7,75% en agosto. El indicador de mora de las financiaciones a las familias se redujo levemente hasta 12,81%, mientras que el de las empresas se ubicó en 3,80%, con una suba marginal respecto de julio. El BCRA explicó que la dinámica mensual de la morosidad familiar respondió a una caída de 0,98% en el saldo real en situación irregular, en un mes en el que el financiamiento total no mostró cambios de magnitud en términos reales.

El organismo agregó que, al desagregar por línea de financiamiento, las tarjetas de crédito registraron una disminución en su ratio de irregularidad, mientras que los préstamos personales y, en menor medida, los prendarios mostraron subas leves. Los créditos hipotecarios, en tanto, permanecieron en niveles menores y prácticamente sin variaciones de magnitud respecto de julio. En ese marco, la morosidad vinculada al pago de tarjetas se ubicó en 12,2%, frente al 12,8% de julio, el 12,6% de junio y el 13,1% de mayo.

Deudores morosos Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) indicó que los morosos ascienden a 5,7 millones de personas, equivalentes al 12% de la población total. La entidad señaló además que los más jóvenes son el único grupo en el que hay más deudores morosos con fintech que con bancos: 19,4% de los deudores jóvenes tiene al menos una línea de deuda morosa con una fintech, mientras que 7,9% registra una deuda morosa con bancos. En el caso de los bancos, el IAG contabilizó 2.468.367 personas con mora, de las cuales 922.000 tienen entre 36 y 50 años. Para las fintech, el total de endeudados morosos se ubicó en 1.533.434 personas, con 529.000 entre 21 y 35 años y 423.000 en la franja de 36 a 50 años.