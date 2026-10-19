Adimra informó retrocesos en todas las cadenas y provincias productoras. La utilización de capacidad instalada fue de 40,2%, el nivel más bajo para un septiembre desde 2016.

La actividad metalúrgica registró en septiembre una baja interanual del 3,3%, según informó la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). Aunque frente a agosto mostró una mejora mensual del 2,5%, la entidad advirtió que ese repunte no alcanza para compensar la caída previa. En el acumulado de 2026, el sector arrastra una contracción del 5,3%.

Capacidad ociosa La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,2%, con una baja de 4,3 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025. Adimra señaló que se trata del nivel más bajo para un septiembre en la serie disponible desde 2016. La entidad sostuvo además que la industria continúa operando en un piso históricamente bajo, con una demanda débil y dificultades de financiamiento.

Rubros más afectados En el desagregado sectorial, las mayores caídas se observaron en Fundición, con -8,8%, y Carrocerías, con -7,6%. También retrocedieron Bienes de capital (-4,4% interanual y -7,3% en el promedio de los últimos seis meses), Equipamiento Médico (-3,3%), Maquinaria agrícola (-2,5%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,3%), Autopartes (-1,9%) y Otros Productos de Metal (-1,3%). Según Adimra, la contracción respondió a menor demanda, escasez de pedidos y postergación de inversiones por parte de los clientes.

Cadenas de destino Las cadenas vinculadas al Consumo final mostraron una baja de 6,2%, mientras que Alimentos y bebidas retrocedió 5,2%. En esos casos, los proveedores describieron bajo nivel de compras de los hogares y menor demanda de equipos para ampliaciones o renovaciones industriales. También cayeron Construcción (-4,5%), Automotriz (-3,9%), Agroindustria (-3,1%), Petróleo y gas (-3,3%), Energía eléctrica (-3%) y Minería (-1,9%).

Lectura empresaria El presidente de Adimra, Elio Del Re, afirmó que la actividad metalúrgica “continúa sin mostrar señales de recuperación” y vinculó el cuadro a la debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos. También señaló que, frente a los anuncios de grandes proyectos de inversión en energía y minería, “sería un desperdicio” no aprovechar las capacidades industriales locales. En esa línea, sostuvo que las empresas cuentan con tecnología y recursos humanos para integrarse a esas cadenas de valor y generar empleo de calidad.

Desempeño provincial La caída también alcanzó a las cinco principales provincias productoras. Entre Ríos registró el mayor retroceso interanual promedio, con -5,5%, seguida por Córdoba (-4,6%), Buenos Aires (-3,7%), Santa Fe (-2,3%) y Mendoza (-1,1%). Adimra indicó además que el empleo sectorial cayó 1,9% interanual, mientras que la comparación mensual no mostró cambios relevantes. El dato deja como variable a seguir la evolución de la demanda y de las inversiones anunciadas para los próximos meses.