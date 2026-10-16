La inflación mayorista de septiembre fue de 3,2% y acumuló una variación interanual de 29,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En los primeros nueve meses del año, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) avanzó 22,8% frente al mismo período de 2023. El dato marcó la segunda suba consecutiva después de la aceleración registrada en agosto.

El organismo precisó que el incremento mensual se explicó por una suba de 3,4% en los “Productos nacionales” y de 0,4% en los “Productos importados”. En la comparación con la inflación minorista de septiembre, el IPIM quedó 1,3 puntos porcentuales por encima del índice de precios al consumidor (IPC), que fue de 1,9%. Esa diferencia es relevante porque los precios mayoristas anticipan, con distintos plazos, parte de la dinámica de costos que enfrentan empresas y comercios.

Incidencia sectorial Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva fueron “Petróleo crudo y gas”, con 1,43 puntos porcentuales; “Productos agropecuarios”, con 0,3; “Productos refinados del petróleo”, con 0,28; “Alimentos y bebidas”, con 0,2; y “Sustancias y productos químicos”, con 0,16. El informe del INDEC vinculó el salto del IPIM, en gran parte, con la variación del petróleo. En la medición mensual, el crudo subió 15% respecto de agosto, mientras que en la comparación interanual el aumento llegó a 67,7%.

Contexto internacional El organismo señaló que la escalada del precio internacional del petróleo estuvo influida por la incertidumbre y la tensión geopolítica generadas por el conflicto en Medio Oriente. Esa dinámica impacta sobre el suministro de energía, el transporte marítimo comercial y los precios de los combustibles, con efectos que luego se trasladan a la estructura de costos de la industria y la logística. En ese marco, el INDEC también informó que el índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) subió 3,4% en el mes, por alzas de 2,7% en productos nacionales y de 0,33% en importados.

Otros indicadores El índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 3,8% en septiembre. Según el informe oficial, esa variación respondió a la suba de 7,9% en los “Productos primarios” y de 2,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”. Para los próximos meses, la evolución de los precios mayoristas quedará atada a la trayectoria del petróleo, al comportamiento de los bienes importados y a la transmisión de costos hacia el resto de la cadena productiva.