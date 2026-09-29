La actividad industrial argentina registró en agosto una caída interanual del 5,7% y una baja mensual del 0,3% en términos desestacionalizados, según las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). El dato confirma la persistencia del estancamiento en la producción manufacturera y deja al sector con un retroceso acumulado del 3% en los primeros ocho meses de 2026 frente al mismo período de 2025. La entidad también señaló que el nivel de actividad se mantiene 11% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

Ramas en retroceso

El informe de la UIA describió un comportamiento dispar entre sectores, con caídas en construcción, maquinaria, textiles y bienes durables. En sentido contrario, la refinación de petróleo y algunos segmentos vinculados al consumo masivo sostuvieron parte del nivel de actividad. La industria automotriz mostró una recuperación mensual del 6,3% después de dos meses consecutivos de bajas, aunque acumula una caída del 17% en el año. En el complejo siderúrgico, la producción de acero cayó 6,7% mensual, pero conserva una mejora acumulada del 9,3% respecto del bajo nivel de 2025.

Construcción y metalmecánica

La debilidad más marcada continúa en la actividad vinculada con la construcción. En agosto, los despachos de cemento bajaron 5,1% mensual y el Índice Construya retrocedió 3,1%, de acuerdo con el relevamiento del CEU-UIA. En el acumulado de los primeros ocho meses, ambos indicadores presentan caídas del 3,7% y 1,3%, respectivamente, frente a igual período de 2025. La industria metalmecánica también mostró un descenso mensual del 3,9% y acumula un retroceso del 5,6% frente al año anterior.

Consumo e inversión

Dentro de alimentos y bebidas, la evolución fue heterogénea. La producción de bebidas cayó 8,5% mensual y la faena vacuna retrocedió 1,9%, mientras que la molienda de oleaginosas subió 8,6% y compensó parcialmente las bajas de otros segmentos. La UIA atribuyó parte del deterioro a los bienes durables y semidurables, que acumulan una caída interanual del 21% y una incidencia negativa de 1,7 puntos porcentuales. También mencionó a los bienes de capital, con una baja del 5% y siete meses consecutivos de retroceso, como señal de una inversión productiva que todavía no recupera impulso.

Comercio exterior y capacidad instalada

En el frente externo, las exportaciones industriales hacia Brasil disminuyeron 3% mensual en agosto, aunque mantienen un crecimiento acumulado del 4,2% en los primeros ocho meses del año. La liquidación de divisas del complejo agroindustrial aumentó 16,1% en el mes, pero todavía acumula una baja del 11% frente al mismo período de 2025 y del 26% respecto de 2022. El relevamiento de la UIA se conoció mientras el INDEC informó que en julio la producción industrial manufacturera había caído 5% interanual y que la utilización de la capacidad instalada fue del 58,2%. Ese nivel sigue siendo un indicador clave para seguir la evolución de la actividad en los próximos meses.