El INDEC informó que en septiembre ese fue el costo mensual para menores de 6 a 12 años. El cálculo incluye bienes, servicios y tareas de cuidado.

El INDEC informó este viernes que la canasta de crianza para menores de 0 a 12 años llegó en septiembre a $728.850 para el tramo de 6 a 12 años. El organismo publicó esos datos en el informe “Valoración mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia”. La medición funciona como referencia del costo mensual necesario para la manutención de niños y adolescentes.

Valores por edad Según el mismo relevamiento, el costo fue de $570.832 para menores de un año, de $679.816 para chicos de 1 a 3 años y de $579.752 para el grupo de 4 a 5 años. El valor más alto correspondió a 6 a 12 años, con $728.850. El organismo no presentó en el material difundido una explicación adicional sobre las variaciones entre tramos, pero sí detalló la metodología de cálculo.

Qué mide La canasta de crianza incluye, por un lado, el costo mensual de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes. Por otro, incorpora el costo de cuidado, que surge de valorar el tiempo requerido para esa tarea. El cálculo también toma en cuenta los tramos de edad, definidos según los niveles de escolarización de niños y adolescentes.

Base metodológica Para estimar el costo de bienes y servicios, el INDEC toma como referencia el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires, que el organismo difunde todos los meses para medir pobreza. La CBT contempla alimentos para cubrir requerimientos energéticos mínimos y bienes y servicios no alimentarios, entre ellos vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. A eso se suman los costos de cuidado, es decir, la valuación económica de las horas de trabajo necesarias para esas tareas según la edad del menor.

Alcance del dato La publicación ofrece una referencia para hogares, empleadores, sindicatos y analistas que siguen la evolución del costo de crianza en un contexto de inflación y actualización periódica de los indicadores sociales. Al estar vinculada a la CBT, la medición también permite comparar la evolución del gasto infantil con otros parámetros usados en estadísticas oficiales. La próxima actualización dependerá del cronograma habitual de difusión del organismo.