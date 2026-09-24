El EMAE retrocedió 1,4% interanual y recortó el acumulado anual al 1,7%. Pesca y minas y canteras fueron los sectores de mayor alza.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída del 2,9% en julio frente al mes previo, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador funcionó como una señal de desaceleración en la medición de corto plazo y volvió a mostrar retroceso mensual después de la publicación anterior.

En la comparación contra julio del año pasado, la actividad económica disminuyó 1,4%, de acuerdo con el organismo estadístico nacional. Con ese resultado, el EMAE no sostuvo las mejoras observadas en la medición previa y redujo el crecimiento acumulado de 2024 al 1,7%, desde el 2,2% informado en junio.

Desempeño sectorial De los 15 sectores relevados por el INDEC, 7 mostraron mejoras interanuales durante el séptimo mes del año. Entre ellos, Pesca exhibió un alza del 424,5% interanual y Explotación de minas y canteras avanzó 8,4% en doce meses. Según la publicación oficial, esas dos actividades fueron las de mayor incidencia en el desempeño interanual del indicador.

El dato adquiere relevancia porque el EMAE es una referencia anticipada de la evolución del nivel de actividad y suele utilizarse para seguir la marcha de la economía antes de las cuentas nacionales trimestrales. La caída mensual y la baja interanual sugieren una pérdida de dinamismo en un contexto en el que algunos sectores aún sostienen mejoras puntuales, pero sin revertir el resultado agregado.

Seguimiento La próxima referencia para evaluar si el retroceso de julio se consolida o se revierte será la siguiente publicación mensual del INDEC. Hasta entonces, el dato disponible deja como variable central la evolución de los sectores con mayor peso en la actividad, en especial los que explicaron el aporte positivo dentro de un cuadro general todavía contractivo.