La actividad económica cayó 1,7% en agosto frente al mismo mes de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato quedó como la mayor contracción en lo que va del año y marcó la segunda baja consecutiva del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el indicador que sigue la evolución de la producción de bienes y servicios en el país.

En la comparación acumulada, el nivel de actividad mantiene un saldo positivo: entre enero y agosto subió 1,2% respecto del mismo período del año previo. En la medición desestacionalizada, que elimina efectos propios del calendario, el índice avanzó 0,1% frente a julio. En tanto, la serie tendencia-ciclo, que busca aislar movimientos transitorios, no registró cambios.

Los sectores con mayor incidencia fueron la industria manufacturera, con una baja de 3,2%, y el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída de 3,5%. Entre ambos restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. En sentido contrario, la explotación de minas y canteras avanzó 11,1%, electricidad, gas y agua subió 4,3% y hoteles y restaurantes mejoró 3,1%, con un aporte conjunto de 0,6 puntos porcentuales al índice general.

El informe del organismo también mostró que diez sectores retrocedieron en la comparación interanual. Entre ellos se destacó pesca, con una baja de 15,7%, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que cayó 1% tras doce meses de subas consecutivas. Para el agro, el retroceso fue el mayor desde septiembre de 2023, cuando había disminuido 1,8%.

Además de la industria y el comercio, también registraron caídas construcción (-2,5%), transporte y comunicaciones (-2,9%), intermediación financiera (-3,8%) e impuestos netos de subsidios (-4,2%). Luego de conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó destacar la mejora mensual y afirmó que el indicador tendencia-ciclo se ubicó 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023. El próximo dato del EMAE será clave para confirmar si la desaceleración de agosto se sostiene o si el rebote mensual logra compensar la caída interanual.