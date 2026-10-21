El Indec informó una baja interanual de 1,7% en agosto. La industria y el comercio fueron los principales frenos, pese a una suba mensual de 0,1%.

La actividad económica argentina cayó 1,7% interanual en agosto y registró una mejora mensual de 0,1% en la medición desestacionalizada, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mostró una recuperación muy acotada después de la contracción de julio.

El comportamiento fue heterogéneo entre sectores. La explotación de minas y canteras encabezó las subas interanuales, mientras que la industria manufacturera y el comercio aportaron las mayores incidencias negativas sobre el resultado general. En los primeros ocho meses del año, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 1,2% frente al mismo período de 2025.

Industria y comercio La industria manufacturera cayó 3,2% interanual en agosto y restó 0,50 puntos porcentuales al índice general, según el Indec. El comercio mayorista, minorista y de reparaciones retrocedió 3,5% y descontó otros 0,44 puntos porcentuales. En conjunto, ambos sectores explicaron cerca de 0,9 puntos de la caída interanual.

También mostraron bajas la intermediación financiera, con una contracción del 3,8%; el transporte y las comunicaciones, con una caída del 2,9%; y la construcción, que retrocedió 2,5%. En total, cinco de los 15 sectores que integran el EMAE registraron aumentos interanuales, mientras que los otros 10 mostraron caídas. Ese reparto confirma que la mejora de algunos rubros no alcanzó para compensar la debilidad de las ramas de mayor peso.

Minería y energía La explotación de minas y canteras creció 11,1% interanual y aportó 0,47 puntos porcentuales al índice general, por lo que fue el principal sostén del mes. Electricidad, gas y agua avanzó 4,3%, mientras que hoteles y restaurantes subió 3,1%. También crecieron los servicios sociales y de salud, con un alza de 0,6%, y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con una mejora de 0,4%.

Sin embargo, esos avances no alcanzaron para revertir el impacto de la industria, el comercio y otras ramas con incidencia negativa. El indicador de tendencia-ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la actividad, se mantuvo en 0,0% respecto del mes anterior. Esa estabilidad sugiere que la mejora mensual no modificó la trayectoria de fondo observada por el Indec.

El resultado de agosto también quedó por debajo de las proyecciones del mercado. Los analistas encuestados por Bloomberg habían previsto un avance mensual de 1,5%, según el dato citado en el informe. Con el acumulado de 1,2% entre enero y agosto, la economía mostró un ritmo de crecimiento más bajo que el observado en marzo, cuando el alza acumulada era de 2,4%, y en julio, cuando había descendido a 1,7%.