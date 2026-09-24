El organismo dará a conocer a las 16 la medición de pobreza e indigencia de enero a junio de 2026. Las proyecciones privadas la ubican cerca del 30%.

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) difundirá este jueves a las 16 el dato de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026. La publicación permitirá medir la evolución del ingreso de los hogares frente al costo de las canastas básicas entre enero y junio.

En el segundo semestre de 2025, la pobreza había bajado al 28,2%, el nivel más bajo en siete años, y afectaba a casi 13 millones de personas. La indigencia, en tanto, se había ubicado en 6,3%. Ese antecedente funciona como base para comparar la nueva medición oficial y evaluar si se sostuvo la mejora observada en el período previo.

Proyecciones privadas El economista Martín González-Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, estimó una pobreza del 31,3% para el primer semestre de 2026. Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) calculó un índice de 30% y una indigencia cercana al 6,5% para el mismo período.

Según ese análisis de la UCA, la eventual suba interrumpiría la baja que venía registrándose desde mediados de 2024. Entre los factores mencionados por los especialistas aparecen el aumento de tarifas y transporte, la informalidad laboral y el comportamiento de jubilaciones y asignaciones, además de un menor crecimiento económico y una recuperación de ingresos desigual entre sectores.

El informe oficial corresponde a los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La difusión de este jueves permitirá contrastar las estimaciones privadas con el dato del organismo estadístico y actualizar la referencia nacional sobre pobreza e indigencia.