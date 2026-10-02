La Secretaría de Energía prorrogó el esquema de bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados para este mes. El EPRE precisó que en San Juan el monto final de cada factura depende también de los cuadros tarifarios provinciales.

El Gobierno nacional dispuso mantener durante octubre las bonificaciones especiales para los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), tanto en las tarifas de electricidad como en las de gas. La medida quedó formalizada en la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El esquema define bloques de consumo subsidiado y porcentajes de bonificación que se aplican sobre componentes específicos de la factura, no sobre el importe total. En San Juan, el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) es el organismo encargado de trasladar estos criterios nacionales a las boletas locales.

Luz: el bloque subsidiado

Para los beneficiarios del SEF, la Secretaría de Energía fijó un bloque de consumo base de 200 kilovatios hora (kWh) mensuales durante octubre, sin distinción por zona bioambiental. Sobre ese consumo rige una bonificación base del 50% a la que se suma, durante este mes, una bonificación extraordinaria del 25%, según el texto de la resolución. Ambos porcentajes se adicionan sobre el componente de energía alcanzado por el beneficio, por lo que la bonificación conjunta puede llegar al 75% sobre ese costo. La resolución aclara que este porcentaje no equivale a un descuento del 75% sobre la factura final, dado que la boleta incluye además cargos de distribución, transporte e impuestos. El consumo que exceda los 200 kWh mensuales queda fuera de la bonificación correspondiente al bloque base.

Qué pasa con la luz en San Juan

El EPRE explicó que las facturas eléctricas provinciales identifican el monto subsidiado por el Estado nacional junto con el encuadre asignado a cada usuario. Sin embargo, el organismo precisó que el valor final de cada boleta en San Juan no depende únicamente de la decisión nacional, ya que también intervienen los costos provinciales de distribución y los cuadros tarifarios que el propio EPRE define. Por ese motivo, dos hogares con idéntico consumo pueden registrar montos distintos según su categoría tarifaria y las características específicas del suministro.

Gas: bonificación de 74,25%

Para el gas natural y el gas propano por redes, la Resolución 272/2026 prorrogó durante octubre una bonificación general del 50% para los usuarios del régimen SEF, a la que se suma una bonificación extraordinaria del 24,25% vigente durante este mes. En conjunto, el esquema implica una bonificación de 74,25% sobre el componente alcanzado por el subsidio, dentro de los bloques de consumo establecidos para cada tipo de usuario. Al igual que en electricidad, ese porcentaje no debe interpretarse como una rebaja equivalente sobre el importe total de la boleta, según precisó la Secretaría de Energía. La regulación del servicio de gas tiene alcance federal y las bonificaciones se calculan sobre el precio del gas definido dentro del esquema nacional.

Quiénes acceden al beneficio

El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados reemplazó al esquema anterior de segmentación y estableció nuevos requisitos económicos y patrimoniales para acceder a las bonificaciones. Como criterio general, quedan excluidos los hogares cuyos integrantes registren en conjunto ingresos netos superiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, a lo que se suman otros indicadores patrimoniales que pueden determinar la pérdida del subsidio, según el esquema vigente. Los usuarios pueden consultar su situación dentro del sistema nacional de subsidios y solicitar una revisión cuando consideren que su categorización es incorrecta. En San Juan, el EPRE dispone de canales de atención para asistir a quienes necesiten realizar consultas sobre su encuadre.

El punto a vigilar

Para los hogares beneficiarios, uno de los aspectos centrales de octubre será el control del consumo eléctrico dentro del bloque subsidiado. La Secretaría de Energía había previsto originalmente un bloque menor para esta época del año, pero decidió fijarlo finalmente en 200 kWh mensuales para octubre. El consumo que supere ese límite queda sin la bonificación correspondiente al bloque base, de acuerdo con la resolución vigente. Datos a seguir: el esquema de bonificaciones rige únicamente para octubre, en el marco de la transición tarifaria prevista para 2026.