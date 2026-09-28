La marca Familia Saleme, de Olivícola Pedernal S.A., obtuvo el segundo puesto en la categoría de grandes productores internacionales del Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra “Domingo Faustino Sarmiento”, en el cierre de la XV edición de ArgOliva, realizada en San Juan entre el 1 y el 6 de septiembre. El certamen se desarrolla en la provincia desde 2011 y es presentado como uno de los ocho más exigentes del mundo y el más importante de América. Para la industria local, el resultado reafirma la presencia de San Juan en un mercado donde la calidad y la diferenciación son variables centrales.

El jurado estuvo integrado por el Panel de Cata de la Universidad Católica de Cuyo y por jueces internacionales del Consejo Oleícola Internacional. En esta edición, junto al Concurso Nacional a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen Extra, se presentaron 80 muestras de 43 empresas de Argentina, Brasil, España, Grecia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay. Según la organización, San Juan volvió a ser la provincia con mayor cantidad de muestras presentadas, en una jurisdicción que produce más del 40% del aceite de oliva del país.

Antecedentes y categoría

Según el registro oficial del Gobierno de San Juan, Familia Saleme quedó segunda en la categoría “Frutados verdes amargos / picantes medios”, detrás de la mendocina Alambara Don Bosco. La marca sanjuanina también recibió una mención en el mismo concurso. El reconocimiento se suma al primer año en que la empresa participó con aceite envasado, cuando en 2024 obtuvo el primer puesto en grandes productores y el tercer lugar entre productores internacionales, en la categoría Blend Medium, del mismo certamen.

La empresa y su escala productiva

Detrás del premio está una firma familiar de Cañada Honda, en el departamento Sarmiento. Olivícola Pedernal S.A. procesa la aceituna que cosecha en sus 320 hectáreas propias, a las que el año pasado sumó otras 100 para renovar la finca con plantas más jóvenes. La familia está en el negocio desde 1998 y la fábrica funciona desde 2010. Kevin Saleme, nacido en 1994, dirige la producción desde 2018 y definió la actividad como una combinación de trabajo en el campo y en planta.

Mercado, costos y comercio exterior

Durante años, la empresa vendió su aceite a granel a Estados Unidos, su comprador histórico. En 2024 comenzó a envasar su propio aceite bajo la marca Familia Saleme, que hoy se comercializa en el mercado argentino, aunque el 90% de la producción sigue destinado a la exportación y el 10% al mercado interno. La finca también trabaja con aceituna de conserva para otras empresas, un rubro que representa entre el 15% y el 20% de lo que produce. Saleme sostuvo que el precio internacional bajó de unos 6.000 dólares la tonelada hace dos años a unos 3.500 dólares hoy, y señaló que esa caída obliga a reducir costos y mejorar la eficiencia.

Inversión, tecnología y próximos pasos

La planta tiene dos líneas de molienda de la marca italiana Pieralisi, con capacidad para procesar 120.000 kilos de aceituna, volumen que en 2025 la empresa casi duplicó. El sistema de extracción es de dos fases, tecnología utilizada por buena parte de la industria olivícola sanjuanina porque reduce la pérdida de aceite en el proceso. Los residuos de la molienda vuelven al campo como abono natural y como mulching, es decir, cobertura que frena el crecimiento de malezas. La fábrica cuenta con certificación HACCP, un sistema de control que garantiza la trazabilidad desde la aceituna hasta el envasado. De cara a la próxima cosecha, la empresa prevé priorizar la calidad por sobre la cantidad si el clima acompaña, sostener el nivel alcanzado y buscar nuevos clientes en el país y en el exterior.

El escenario externo sigue siendo una variable central para el sector. Saleme advirtió sobre el posible impacto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el aceite envasado y cuestionó la competencia con el producto español subsidiado, aunque no definió todavía una estrategia específica frente a ese escenario. En paralelo, la empresa analiza avanzar con paneles solares para reducir costos energéticos en la fábrica y en el bombeo de los pozos del campo, en un contexto de presión sobre los márgenes de la actividad.