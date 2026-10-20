La ceremonia de premiación se realizará el viernes 23 de octubre en el Salón Grazia. Allí se revelarán los vinos galardonados con Plata, Oro y Gran Oro de la edición 2026.

El Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan realizarán este viernes 23 de octubre, a las 21:00 hs, la Ceremonia de Premiación del XXXVIII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2026. El acto tendrá lugar en el Salón Grazia, Pocito. Esa noche se darán a conocer los vinos premiados y se entregarán las distinciones a las bodegas y enólogos ganadores.





Hasta ese momento, los resultados se mantienen en reserva. Durante la etapa de evaluación, las muestras fueron degustadas de manera anónima por un panel de jurados especializados, bajo las normas de cata a ciegas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Por eso, la ceremonia es también el momento en que bodegas y enólogos descubren los resultados que obtuvieron sus vinos. En esta edición se evaluaron 376 muestras de 90 establecimientos elaboradores de todo el país.





La premiación contará con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes del sector vitivinícola, bodegueros, enólogos y referentes de la industria de distintas regiones del país. Será una noche de reconocimiento al trabajo que hay detrás de cada vino y de encuentro para toda la vitivinicultura nacional.





El certamen, que llega a su 38ª edición consecutiva, es organizado por el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan, con el auspicio del Gobierno de la Provincia de San Juan a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. . Desde 1988 se celebra sin interrupciones, y es uno de los concursos de vinos con mayor trayectoria de la Argentina. Este año se presenta bajo el lema “Donde los valles se encuentran”.



