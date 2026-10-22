El consumo mostró resultados contrapuestos en agosto: las ventas a precios constantes cayeron en supermercados y autoservicios mayoristas, mientras que los shoppings registraron una suba interanual del 3,7%, según los informes del Indec. La comparación interanual deja ver una brecha entre el consumo cotidiano y las compras en centros comerciales. Sin embargo, en los tres segmentos relevados el acumulado de los primeros ocho meses del año siguió en terreno negativo.

Supermercados: las ventas reales bajaron 3,7% interanual y la serie desestacionalizada retrocedió 0,8% frente a julio. Entre enero y agosto, el indicador acumuló una caída del 2,8%. La facturación a precios corrientes alcanzó los $2,616 billones, con un aumento interanual del 24,2%, mientras que el ticket promedio llegó a $35.569, un 15,8% por encima del registro de agosto de 2025. En ese canal, la tarjeta de crédito concentró el 43% de las operaciones y el salón de ventas presencial explicó el 96,9% de la facturación.

En la desagregación por rubros, carnes encabezó las subas de facturación con el 38,5%, seguido por verdulería y frutería, con 32,6%; artículos de limpieza y perfumería, con 25,6%; y alimentos preparados y rotisería, con 25,1%. El canal online aportó el 3,1% de la facturación, equivalente a $81.052 millones, con una suba interanual del 16,6%. En paralelo, el empleo en supermercados cayó a 95.355 trabajadores, una baja del 4,5% respecto de agosto del año pasado.

Mayoristas: los autoservicios mayoristas también registraron una caída interanual del 3,6% en las ventas a precios constantes y una baja mensual del 1,2% frente a julio. En los primeros ocho meses del año, el retroceso acumulado llegó al 2,9%. La facturación a precios corrientes sumó $395.434,5 millones, con un crecimiento interanual del 23,7%, y el ticket promedio subió 29% hasta $47.067. La categoría de otros medios de pago, que incluye billeteras virtuales, códigos QR y vales, representó el 32,7% del total de operaciones.

Por rubros, verdulería y frutería lideró los incrementos de facturación con 35,5%, seguida por lácteos, con 30,2%; almacén, con 29,8%; y carnes, con 29,1%. La cantidad de personas ocupadas cayó a 12.863, una disminución interanual del 6,8%. Según el informe del organismo estadístico, ese fue el canal que mostró la mayor contracción porcentual del empleo entre los dos segmentos de comercialización masiva relevados.

Shoppings: los centros de compras mostraron un comportamiento distinto. Las ventas a precios constantes aumentaron 3,7% interanual en agosto y la serie desestacionalizada avanzó 3,3% respecto de julio. Pese a esa mejora, el acumulado de enero a agosto todavía mostró una caída del 1,2%. La facturación a precios corrientes sumó $698.563 millones, con un incremento interanual del 24,3%.

En ese segmento, indumentaria, calzado y marroquinería concentró el 31,4% del total, con $219.130 millones. El patio de comidas, alimentos y kioscos representó el 18,9% y $132.202 millones, mientras que ropa y accesorios deportivos aportó el 15%, equivalente a $104.559 millones. Por región, los 24 partidos del Gran Buenos Aires facturaron $229.711 millones, con una suba interanual del 20,4%, y la Ciudad de Buenos Aires sumó $205.435 millones, con un avance del 31,6%. La Patagonia lideró los incrementos regionales, con una suba del 32,2%.