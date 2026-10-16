El Ministerio de Economía informó este viernes que el Sector Público Nacional registró en septiembre un superávit primario de $1,4 billones y un resultado financiero positivo de $977.173 millones después del pago de intereses de la deuda. El dato oficial ubica a las cuentas públicas en terreno positivo y aporta una referencia clave para el seguimiento de la meta fiscal anual. En el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, el superávit primario alcanzó el equivalente al 1,2% del PBI y el financiero, al 0,3% del producto.

Según la cartera económica, el superávit primario de septiembre subió 53% en términos reales frente al mismo mes del año pasado. Los ingresos totales del mes sumaron $15,8 billones y tuvieron un incremento de 2,58%, con $9,2 billones de origen impositivo y $5,1 billones por aportes y contribuciones a la seguridad social. El resultado también incluyó $516.340 millones de rentas de la propiedad y $433.338 millones de otros ingresos no impositivos.

Estructura del gasto

En el mismo período, los gastos corrientes totalizaron $14,3 billones y mostraron una baja de 0,8%, de acuerdo con los datos oficiales. Dentro de ese rubro, $6,5 billones correspondieron a prestaciones de seguridad social y $4,3 billones a transferencias corrientes. El gasto de capital se ubicó en $561.025 millones, con participación destacada de las erogaciones en Defensa y de la reactivación de tareas en el complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff.

Lectura del IARAF

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señaló que los intereses bajaron 12,8% si se excluyen los generados por letras capitalizables. La entidad sostuvo que el superávit financiero de $412.898 millones de septiembre de 2025, medido a valor actual, pasó a $977.173 millones en septiembre de 2026, lo que implicó una suba real interanual de 136,7%. El informe también indicó que 8 de los 16 componentes del gasto crecieron en términos reales y que los mayores aumentos se observaron en gasto de capital a provincias, transferencias corrientes a provincias, otros gastos corrientes y otros gastos de funcionamiento.

Meta con el FMI

El análisis del IARAF advirtió que la situación de los próximos meses será determinante para el cumplimiento del compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el acuerdo, para diciembre el Gobierno debería acumular $16,2 billones, pero el cierre de año suele concentrar un déficit elevado. El informe recordó que en 2025 ese rojo fue de $2,87 billones, equivalentes a $3,83 billones a valores de septiembre de 2026, y planteó que, si ese comportamiento se repitiera en términos reales, el Ejecutivo necesitaría sumar cerca de $5 billones entre octubre y noviembre para alcanzar la meta. El organismo también señaló que la tercera revisión del acuerdo con Argentina está en fase de culminación y que podría incluir un waiver, es decir, una dispensa, y una reducción de la meta anual.